به گزارش خبرنگار مهر، وقتی صحبتهای حجتالاسلام موسیپور استاندار قم که در جمع اهالی محله محروم شیخآباد سخن می گفت به پایان رسید، هنوز از جایش بلند نشده بود که جوانی با صدای بلند - از اینکه میخواست بدون برنامه صحبت کند - معذرتخواهی کرد ولی صدایش در همهمهای که ایجاد شده بود گم شد.
در همین حال یکی از شهروندان به زبان آذری به این جوان گفت: "ولش کن، حوصله داری؟" این جوان که برای بیان مشکلاتش خیلی مصمم بود در جوابش گفت: "آقا چی رو ولش کنید، بگذارید مردم مشکلاتشان رو مطرح کنند، مشکلات مردم بیش از چیزی است که اینها میگویند."
پس از اتمام سخنرانی استاندار، جمعیت زیادی از اهالی محله شیخآباد برای بیان مشکلات خود، اطراف وی را حلقه زده بودند به گونهای که خروج حجتالاسلام موسیپور از مسجد برای مدتی به طول انجامید.
این جلسه در یکی از مساجد نسبتا کوچک برگزار شد و تعدادی از اهالی این محله نتوانستند در آن حضور پیدا کنند.
پس از اتمام این جلسه، استاندار قم ضمن بازدید از پایگاه مقاومت بسیج این مسجد، در مصاحبه زنده رادیویی شرکت و مصوبات و طرحهای قابل اجرا در این محله را تشریح کرد.
حجتالاسلام موسیپور همچنین در حاشیه بازدید از پایگاه بسیج به درخواست تعدادی از شهروندان این محله پاسخ داد.
مواظب باشید بازوی جامعه را قطع نکنند
پیرمردی که با شور و حال خاصی صحبت میکرد گفت: من 40 سال است که بسیجیام و افتخار هم میکنم.
وی ادامه داد: جوانان بازوی قدرتمند هر جامعهای هستند و دشمنان میخواهند با تهاجم فرهنگی این بازو را قطع کنند. شما فکری کنید که این بازو را از شما نگیرند.
این پیرمرد اضافه کرد: وقت نیست که ابعاد گوناگون تهاجم فرهنگی را تشریح کنم اما فقط این را بگویم که اعتیاد یکی از ابزار این تهاجم است و باید در محله شیخآباد فکری به حال جوانان معتاد شود.
پیرزنی که نمیتوانست به زبان آذری صحبت میکرد، از استاندار خواست مشکلات رفاهی فرزندانش را برطرف کند. استاندار هم از وی خواست شماره تلفن و نام خود را در برگهای یادداشت و به تعدادی از مدیران استانداری که در جلسه حضور داشتند بدهد تا به مشکلات وی بررسی کند.
جوانی که خود را دانشجوی رشته معماری معرفی کرد، از عدم صدور پروانه ساخت توسط شهرداری گلایه کرد و خطاب به استاندار گفت: زمینی که برای احداث بنا به شهرداری معرفی شد 37 مالک دارد و تا قبل از سفر مقام معظم رهبری به قم قرار بود شهرداری برای این زمین پروانه ساخت صادر کند اما بعد از سفر رهبری اعلام کردند که این زمین در مسیر طرح خیابان همت قرار گرفته است.
استاندار قم به این جوان گفت: اگر زمین متعلق به شماست باید سند داشته باشید و هیچ کسی نمیتواند زمین شما را تصاحب کند. اگر قرار است طرحی اجرا شود زمین شما را با قیمت کارشناسی خریداری میکنند و اگر مشکل دیگری به وجود آمد نامهای به استانداری بنویس تا رسیدگی شود.
امان از دلالان املاک
یکی دیگر از اهالی این محله از دلالان زمین به شدت گلایه کرد و گفت: تعدادی از بنگاههای معاملاتی در شیخآباد دست به دست هم دادند و املاک مردم را زیر قیمت خریداری میکنند و با قیمت بالا به دیگران میفروشند.
وی ادامه داد: بنده با اینکه چندین سال در این محله زندگی میکنم اما هنوز نتوانستم یک قطعه زمین برای خودم خریداری کنم، به خاطر اینکه دلالان قیمتهای کاذبی ایجاد کردند و توان اهالی این منطقه برای خریداری زمین بسیار پائین است.
حجتالاسلام موسیپور هم در پاسخ به این شهروند گفت: زمین ملک مردم است و دستگاههای دولتی نمیتوانند به مردم تحمیل کنند که املاک خود را به چه قیمتی بفروشند.
وی با ابراز تاسف از سوءاستفاده برخی افراد و ایجاد قیمتهای کاذب در فروش املاک افزود: بازار به طور طبیعی قیمت زمین را تنطیم میکند.
استاندار قم از مدیرکل امور شهری و روستایی خواست که این شخص را به یکی از تعاونیها مسکن معرفی کند تا برای ثبت نام در مسکن مهر اقدام کند.
گلایه از عدم امنیت خانوادهها
فرد دیگری از معضلات فرهنگی و اجتماعی و عدم احساس امنیت خانوادهها در این محله گلایه کرد و گفت: وضعیت شیخآباد بسیار بد است و خانوادههایی که در این محله زندگی میکنند از مزاحمت برخی جوانان به ستوه آمدند.
استاندار قم هم مشارکت جمعی برای برقراری امنیت در این محله را خواستار شد و گفت: کلانتری این محله باید تقویت شود و همکاری نیروی انتظامی با بسیج میتواند در ارتقای امنیت این محله تاثیرگذار باشد.
یکی دیگر از شهروندان محله شیخآباد از اینکه خانوادههای این محله نمیتوانند حتی یک ساعت از ایام فراغت خود را در پارکها و بوستانها سپری کنند گلایه کرد و گفت: با وجود مزاحمت نوامیس و حضور برخی افراد معتاد در پارکها و بوستانها دیگر جایی برای تفریح خانوادههای این محله باقی نمانده است.
انتقاد از عدم موافقت با ایجاد موسسه قرآنی
جوان دیگری که خودش و دو خواهرش مربی و حافظ قرآن هستند، از اینکه فضایی برای انجام کارهای قرآنی و فرهنگی ندارد، نگرانی خود را به استاندار اعلام کرد و افزود: بارها برای اخذ مجوز ایجاد موسسه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه کردم ولی به من میگویند که باید مکانی برای فعالیت داشته باشم تا مجوز بدهند.
وی گفت: بنده برای فراهم کردن این مکان، توانایی مالی ندارم و اگر دستور بدهید مکانی در اختیار ما قرار گیرد میتوانیم در این محله به فعالیتهای قرآنی بپردازیم.
استاندار قم نیز به او توصیه کرد که فعالیتهای قرآنی خود و خواهرانش را در مسجد سامان دهد.
انتظار عملیشدن وعدهها
نزدیک ساعت 20 شب بود که این جلسه به پایان رسید و استاندار در نوجوانان و جوانان این محله که چشمانشان در سیاهی شب برق میزد حاضر شد و به امید آیندهای آباد برای شیخآباد، از آنها خداحافظی کرد اما مشکلات مردم این محله آنقدر زیاد است که برخی از آنها از نگاه مسئولان جا مانده است.
کمبود شعب بانکی فراموش شد
یکی از موضوعاتی که در بازدیدها و جلسات استاندار و مسئولان استان عنوان نشده، مشکل کمبود شعب بانکی در منطقه شیخ آباد است.
چندی پیش خبرگزاری مهر گزارشی از درخواست مردم این منطقه برای رفع این مشکل با تیتر "محرومترین منطقه قم فقط یک بانک دارد" منتشر کرد و این موضوع مورد توجه بسیاری از مسئولان شهری و استانی قرار گرفت و حتی در جلسات متعددی عنوان شد اما در بازدید استاندار و مسئولان استان و حتی سخنرانی استاندار در جمع اهالی این منطقه هیچ اشارهای به رفع این مشکل نشده است.
قریب به 50 هزار نفر در منطقه شیخ آباد قم ساکن هستند که فقط یک شعبه بانکی در این منطقه وجود دارد و همین امر نارضایتی مردم این منطقه را به همراه دارد.
این مسئله در ایام انتخاب شعب بانکی برای واریز یارانههای نقدی ملموس بوده و حجم قابل توجهی از اهالی این منطقه اقدام به افتتاح حساب بانکی در این شعبه کردند و هر زمانی که یارانهها به حساب خانوارها واریز میشود جمعیت منطقه شیخ آباد قم فوج فوج به سمت این شعبه بانکی میروند و با تحمل ساعتها انتظار به مراد خویش میرسند.
یکی از شهروندان محله شیخآباد در پایان این بازدیدها به خبرنگار مهر گفت: اهالی شیخآباد از مشکلات انباشته این محله رنج میبرند و ما چشم انتظار عملی شدن وعدههای مسئولان هستیم.
حاشیههای بازدید استاندار/
مشکلات شیخآباد بیش از اینهاست! / کمبود شعب بانکی فراموش شد
