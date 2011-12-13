عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

اروپا و آمریکا



- دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس از شاه بحرین خواست اصلاحات سیاسی واقعی انجام دهد. در دیدار کامرون و شیخ حمد، راههای تقویت روابط میان طرفین بررسی شد.



- هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت حق ملت مصر است که به آغاز عملیات انتخاب رهبرانش افتخار کند.



- آمریکا انتخاب المرزوقی به عنوان رئیس جمهوری جدید تونس را یک گام مثبت تلقی کرد.



خاورمیانه و آفریقا



- یک منبع در گذرگاه مرزی رفح اعلام کرد تعداد کل کسانی که از این گذرگاه با سازوکار جدید از 28 می گذشته تا دوشنبه عبور کرده اند به 189 هزار فلسطینی می رسند.



- شورای انتقالی لیبی بر ادامه انقلاب لیبی و حفظ آن در مسیر صحیح آن تاکید کرد.



- علی عثمان محمد طه معاون اول رئیس جمهوری سودان گفت هشدار به تحریمها ما را نخواهد ترساند.



- مقامات مصری، 9 فلسطینی را که غیر قانونی وارد خاک مصر شده بودند، اخراج کردند.



- مخالفان سوریه در داخل این کشور اعلام کردند هیچ جایگزینی برای دولت وحدت ملی وجود ندارد.



- دستگاههای امنیتی وابسته به دولت منتخب فلسطین در غزه، سلیم محمد الزعنون را آزاد کردند.



- سوریه اتهامات فرانسه درباره دست داشتن این کشور در انفجار اخیر در مسیر نیروهای فرانسوی در جنوب لبنان را تکذیب کرد.

- وزیر امور خارجه دولت منتخب فلسطین هشدار داد رژیم صهیونیستی، گسترش عملیات ترور در غزه را در پیش گرفته است.