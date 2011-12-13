برج قابوس؛ بی نظیرترین یادمان معماری ایران در راه ثبت جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده برج قابوس برای ثبت در فهرست یونسکو و آثار جهانی از بهمن ماه سال گذشته ارسال شده و مورد تایید قرار گرفته است.

برج قابوس به عنوان تنها پرونده میراث تاریخی شمال کشور است که تاکنون برای ثبت در فهرست میراث جهانی انتخاب شده است.

برج قابوس پس از ثبت به عنوان پایتخت فرهنگی جهان معرفی می شود و اعتبار ویژه ای از منابع دولتی بصورت مستقل برای آن تخصیص می یابد.



هر چند گلستانیها سال 2012 را به عنوان سال ثبت جهانی برج قابوس جشن می گیرند ولی در فرصت باقیمانده باید برخی موانع فراروی این میراث جهانی را رفع کرد.

آخرین اقدامات رفع موانع ثبت برج قابوس



ثبت برج قابوس در فهرست میراث جهانی مستلزم رفع برخی موانع و ساماندهی حریم برج است که مسئولان میراث فرهنگی آخرین اقدامات انجام شده در این حوزه را تشریح کردند.



رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری گنبد کاووس درباره آخرین وضعیت صورت گرفته در برج قابوس گفت: تمام معیارها و قدمت برج قابوس مورد تایید واقع شده و تیرماه سال 91 به ثبت جهانی می رسد.



قدرت شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از اقدامات انجام شده می توان به آزادسازی حریم داخل پارک، ساماندی تپه برج اشاره کرد.



وی گفت: فقط قسمتی از روشنایی تپه باقیمانده است که قرارداد آن تنظیم شده و به زودی کار آن شروع می شود.



شاکری گفت: همچنین آسفالت کنارگذر شهر گنبد برای جلوگیری از تردد وسایل سنگین و ترانزیت نیز انجام گرفته است.



رئیس اداره میراث فرهنگی گنبد کاووس، جلوگیری از ساخت و ساز در اطراف حریم بیش از 7.5 متر را نیز یکی از دیگر از اقدامات اجرا شده عنوان کرد.

راه اندازی ساختمان پایش برج



وی گفت: از امتیازات ثبت جهانی برج قابوس این است که این اثر تنها اثر جهانی در شمال و شرق کشور است و هیچ گونه اثری در استانهای گیلان، مازندران و خراسان شمالی به ثبت نرسیده است.



وی یاد آورشد: این امر برای جذب توریست و سرمایه گذار در منطقه تاثیر بسزایی خواهد داشت.



شاگری بیان داشت: ساختمان پایش برج قابوس راه اندازی شده و تمامی فعالیتهای برج را لحظه به لحظه رصد می کند.



رئیس میراث فرهنگی گنبد کاووس اظهار داشت: تمام اقدامات صورت گرفته با همکاری شهرداری و دیگر ارگانها مربوط است وی می توان گفت فرماندهی عملیات برعهده میراث فرهنگی است.



وی گفت: دستگاههای اجرایی از جمله فرمانداری، تربیت بدنی، آموزش و پرورش، اداره برق و دیگر ادارات همکاری خوبی داشته اند.

این برج بر روی تپه‌ای به بلندی 15متر قرار گرفته و به سال 397 هـ.ق به‌عنوان یادمان شمس‌المعالی قابوس بن و شمگیر ساخته شده است ارتفاع این برج 55 متر و با احتساب بلندی تپه در مجموع 70 متر از سطح زمین است.

میل گنبد بیش از هزار سال، سرفرازانه سر به آسمان کشیده و تمدن کهن مردم این دیار را رخ جهانیان می کشد، این بنا از

چهار بخش تشکیل شده است که شامل پی و صفه بنا، سردابه، بدنه و گنبد مخروطی می شود و ارتفاع بنا 70 متر ، بدنه بنا 37 متر و دارای 10 ترک است.

این بنای باشکوه به دستور قابوس بن وشمگیر، مشهورترین پادشاه آل زیار که به گفته "یاقوت حموی" هم جنگجویی بی همتا و هم ادیبی فاضل بود، ساخته شد و لازم است در حال حاضر پس از گذشت قرنها، این بنا با همکاری مردم و همت مسئولان به آیندگان منتقل شود.

گنبد کاووس به دلیل وجود بلندترین برج آجری جهان سالانه گردشگران زیادی را برای بازدید از این شکوه معماری اصیل و تاریخی ایران زمین به این منطقه جذب می کند.