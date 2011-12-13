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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۹

جمشیدی در گفتگو با مهر:

پیش بینی ثبت نام 120 نامزد انتحابات مجلس در گلستان

پیش بینی ثبت نام 120 نامزد انتحابات مجلس در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: پیش بینی می شود که بین 100 تا 120 نامزد اجتمالی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ثبت نام کنند.

علیرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مجموع حدود 10 درصد نامزدهای احتمالی را مدیرانی تشکیل می دهند که برای نامزدی در انتخابات از سمت مدیریتی استعفا داده اند.

وی با اشاره به وجود برخی تبلیغات زودهنگام نامزدهای انتخابات افزود: تمام حرکات و تبلیغات نامزدها مستندسازی می شود.

وی عنوان کرد: این مستندات به عنوان نمونه و مدرک در دست است و در مراحل مختلف ازجمله تایید صلاحیت تا اجرای انتخابات لحاظ می شود.

جمشیدی خطاب به نامزدهای احتمالی انتخابات مجلس تاکید کرد: نامزدها بر اساس قانون رفتار کنند و از ارتکاب آنچه که طبق قانون خلاف است، اجتناب کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندر گلستان بیان داشت: باید برای مشارکت بیشتر مردم در عرصه انتخابات تلاش و برنامه ریزی شود، زیرا دشمن در صدد است تا انتخابات از مخدوش کند.

گلستان شش حوزه انتخابیه و هفت نماینده مجلس دارد.

کد مطلب 1482096

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