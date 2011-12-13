مستند شش ساله"در جستجوی پلنگ ایرانی" به فجر می رود

به گزارش خبرنگار مهر، "در جستجوی پلنگ ایرانی" اولین قسمت از مجموعه 80 دقیقه‌ای مستند "حیات وحش البرز مرکزی" است که با همکاری انجمن یوزپلنگ ایرانی و اداره حفاظت محیط زیست چالوس و نوشهر از سوی صدا و سیمای مرکز مازندران تولید شده است.

در این مستند که تحقیق آن از سوی باقر نظامی، محمد صادق فرهادی نیا، مرتضی اسلامی با همراهی یزدان سینکایی و رحمان اسحاقی از محیط بانان منطقه حفاظت شده البرز مرکزی انجام شده است، گوشه‌هایی از زندگی پلنگ ایرانی از جمله رفتار پلنگ نر در تعیین قلمرو، جستجوی محل مناسب برای زایمان توسط پلنگ ماده و تعقیب مارال ها به تصویر کشیده شده است.

یکی از جذاب ترین صحنه‌های مستند "در جستجوی پلنگ ایرانی" حمله یک خرس ماده به گروه تصویربرداری است که برغم خطرات ویژه این حادثه به طور کامل تصویربرداری شده است.

تصاویر حیات وحش این مستند را فتح الله امیری، باقر نظامی، مرتضی اسلامی، مسعود حاضری، نیما عسگری و احسان جنتی انجام دادند و تصاویر پشت سحنه را مهدی نور محمدی و علی هاشم پور تصویربرداری کردند.

موسیقی متن این مستند ساخته بابک میرزاخانی، تدوین آن بر عهده مجید محمد دوست و پشتیبانی فنی آن را جواد رضانژاد و پوریا محمدی انجام دادند.