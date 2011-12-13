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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۸:۴۷

با نظر نمایندگان/

جلسات علنی مجلس افزایش یافت/ لغو برنامه عصر یکشنبه کمیسیون ها

جلسات علنی مجلس افزایش یافت/ لغو برنامه عصر یکشنبه کمیسیون ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک رای گیری استمزاجی با برگزاری جلسات علنی در عصر روزهای یکشنبه علاوه بر برگزاری سه جلسه علنی در طول هفته موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: پیش از آغاز جلسه علنی روز سه‌شنبه پیشنهاد برگزاری جلسات علنی در عصر روزهای سه‌شنبه علاوه بر برگزاری سه جلسه علنی در طول هفته ارایه شده که نمایندگان با آن مخالفت کردند.

سبحانی نیا ادامه داد: سپس پیشنهاد برگزاری جلسات علنی در عصر روزهای یکشنبه ارایه شده است که نمایندگان با آن موافقت کردند.

براساس این گزارش جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس در عصر روزهای یکشنبه لغو و جلسه علنی برگزار خواهد شد.

به گفته سبحانی نیا علت برگزاری این جلسات برای رسیدگی به دستور کارهای مجلس در ماه‌های پایانی دوره مجلس هشتم است و این روند تا زمان رسیدگی بودجه 91 ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1482104

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