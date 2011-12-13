جلسات علنی مجلس افزایش یافت/ لغو برنامه عصر یکشنبه کمیسیون ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: پیش از آغاز جلسه علنی روز سه‌شنبه پیشنهاد برگزاری جلسات علنی در عصر روزهای سه‌شنبه علاوه بر برگزاری سه جلسه علنی در طول هفته ارایه شده که نمایندگان با آن مخالفت کردند.

سبحانی نیا ادامه داد: سپس پیشنهاد برگزاری جلسات علنی در عصر روزهای یکشنبه ارایه شده است که نمایندگان با آن موافقت کردند.

براساس این گزارش جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس در عصر روزهای یکشنبه لغو و جلسه علنی برگزار خواهد شد.

به گفته سبحانی نیا علت برگزاری این جلسات برای رسیدگی به دستور کارهای مجلس در ماه‌های پایانی دوره مجلس هشتم است و این روند تا زمان رسیدگی بودجه 91 ادامه خواهد داشت.