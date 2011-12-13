ایران :

رئیس جمهور در سفر به استان مازندران: نمی گذاریم سوداگران به بازار مسکن بازگردند

رهبر معظم انقلاب: روح دیانت مردم حماسه 9 دی را رقم زد

استقلال یک امتیاز تا قهرمانی نیم فصل

بازخوانی اتهام زنی به دولت از انتخابات 88 تا 90؛ جوسازی‌های دیوان محاسبات

تفاهم:

از سوی رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی پیشنهاد شد: اوراق سهام جایگزین ایران نقدی شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: معاملات آتی سکه، قمار نیست

رهبر معظم انقلاب: فتنه 88 یک بیماری بود که با حضور عظیم مردمی دفع شد

رئیس جمهور: دولت اجازه بازگشت مسکن به چرخه سواداگری را نمی‌دهد



تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب؛ حضور عظیم مردم فتنه 88 را تمام کرد

جایزه ویژه اتحادیه کلانشهرهای جهان برای شهرداری تهران

شرط مشترک دنیزلی و بوناچیچ برای امضای قرارداد با پرسپولیس: پروین نباید دخالت کند



جام جم :

مناظره خواندنی روس‌ها و صهیونیست‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران

رهبر معظم انقلاب: فتنه 88 یک بیماری بود که با حماسه 9 دی دفع شد

تاسیس صندوق حمایت از جانبازان شیمیایی

جوان:

رهبر معظم انقلاب: دفع بیماری فتنه 88 اثر حضور عظیم مردم بود

دادستان کل کشور به پلیس بین‌الملل ارایه کرد؛ درخواست ایران برای تعقیب 2 نماینده سابق کنگره آمریکا

حذف یارانه مرفهین شرط موفقیت قانون یارانه‌ها در سال آینده

نمایش قدرت خیابانی پوتین در مقابل معترضین



حمایت:

رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند: حضور مردم و ایمان دینی دو عنصر برجسته حماسه نهم دی‌ 88

دکتر احمدی شجاعی تشریح کرد؛ نقش جدید پزشکی قانونی در پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی

رسوایی واشنگتن در اولین اظهارات سیف الاسلام



خراسان:

درخواست اوباما برای بازگرداندن آرکیو 170

کدخدایی: نمی‌توان مانع ورود افراد قانونمدار حتی از گروه‌های قانون شکن به انتخابات شد

لایحه جامع مانع طبیعی؛ چوب حراج به اراضی ملی



دنیای اقتصاد:

رئیس اتاق بازرگانی به انتقاد شدید دولت پاسخ داد؛ صف آرایی بر سر طرح کسب و کار

قیمت به زیر 1700 دلار بازگشت؛ طلای جهانی در سرازیری

جزئیات زلزله اخیر اعلام شد؛ پایش 24 ساعته تهران برای زلزله



شرق:

دو سال پس از درگذشت کردان برگزار شد؛ سالگرد خبرساز

حسین راغفر: جنبش وال استریت نماد ناامیدی از اصلاحات است

نهاوندیان: دولتی‌ها قرارداد ترکمانچای مقابل خصوصی‌ها می‌گذارند



فرهیختگان:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: بزرگترین موانع در مقابل اراده مردم از بین می رود

افتتاح 18 هزار و 450 واحد مسکن مهر در مازندران ؛ چراغ سبز برای خرید و فروش مسکن ارزان

سئوالات کنکور 91 به صورت مفهومی طراحی می‌شود

چهارشنبه اوج آلودگی هوا در پایتخت



قدس:

رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای ستد بزرگداشت حماسه 9 دی: فتنه 88 یک بیماری بود که با حضور عظیم مردمی دفع شد

هشدار رئیس جمهور چین به غرب: حتی به قیمت جنگ جهانی سوم از ایران حمایت می‌کنیم

رئیس جمهور: نباید اجازه دهیم مسکن دوباره به دست دلالان بیفتد

اژه‌ای در نامه‌ای به اینترپل خواستار شد؛ تعقیب 2 مقام ارشد آمریکایی به اتهام تحریم به ترور سردار سلیمانی



کیهان:

رهبر معظم انقلاب: عاشورا به کمک ملت آمد حماسه 9 دی خلق شد

اعلام آمادگی ایران برای ساخت پالایشگاه در نامیبیا

افشای دخالت اشغالگران در انفجار خونین عاشورای کابل

درخواست ایران برای بازداشت 2 مقام سابق آمریکایی



ملت ما:

عماد افروغ: مشکل ما توطئه گرایی و مصلحت اندیشی افراطی است

دکتر حسین راغفر: تورم خیلی بیشتر از ارقام رسمی است

رئیس جمهور چین: در صورت حمله به ایران مستقیماً‌ وارد جنگ خواهیم شد



وطن امروز :

رهبر انقلاب: دفع بیماری فتنه با ملت عاشورایی

جان بولتن: اوباما از واکنش ایران ترسید

براساس برآوردهای اقتصادی؛ حداکثر قیمت بنزین 850 تومان

برگی دیگر از جنایات هولناک آل خلیقه؛ نوزاد 5 روزه کوچک‌ترین شهید انتفاضه بحرین



هفت صبح:

پاکسازی تلویزیون از آثار انگلیسی

معرفی بهترین خودروهای کم مصرف شهری در ایران

پروین، لوکا را وتو کرد

حبیب محیبان مجوز آلبوم گرفت



همشهری:

مدیریت شهری تهران جایزه کلانشهرها را دریافت کرد؛ ستایش جهان از پیشرفت تهران

واردات میوه‌های ممنوع همچنان ادامه دارد

بخشنامه بانک مرکزی درباره سکه: بانک‌ها پارتی بازی نکنند

