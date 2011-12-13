رحیم ممبینی در گفتگوی کوتاه با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که چرا دولت لایحه بودجه سال 91 کل کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمی‌کند؟ گفت: تا چند روز دیگر این موضوع مشخص می‌شود.

وی از ارائه توضیحات بیشتر درباره تصویب کلیات لایحه بودجه 91 در دولت و سایر مسایل بودجه‌ای خودداری کرد.

به گزارش مهر، براساس قانون برنامه پنجم توسعه و آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت تا 15 آذر ماه هر سال مهلت دارد تا بودجه سال آینده را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

البته پیگیری ها نشان می دهد که در حال حاضر دولت در تلاش است تا لایحه بودجه سال 91 را در سریع ترین زمان به مجلس ارائه کند تا با توجه به برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری، مشکلی در بررسی و تصویب لایحه بودجه ایجاد نشود.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری قول داده است که لایحه بودجه سال 91 را به موقع و در موعد مقرر به مجلس تقدیم کند. این در حالی است که بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 91 در مجلس با انتخابات مجلس مقارن شده و نمایندگان بیشتر در حوزه های انتخاباتی خود زمان می گذرانند.

برخی از نمایندگان مجلس مطرح کرده اند که اگر دولت لایحه بودجه را به موقع به مجلس ارائه کند و نمایندگان فرصت کافی برای بررسی لایحه داشته باشند، بر اساس روال قانونی لایحه قبل از انتخابات مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

برخی نمایندگان هم عنوان می کنند که در غیر اینصورت مانند سال جاری، مجلس بودجه چند دوازدهم را به تصویب می رساند و براساس آن دولت برای ماه اول یا دوم سال آینده برنامه ریزی می کند تا پس از انتخابات مجلس لایحه بودجه سال 91 را به تصویب برساند.

گزارش مهر از محافل دولتی نشان می‌دهد: دستگاه‌ها طبق بخشنامه بودجه عمل کردند و بودجه پیشنهادی خود را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارائه کردند، براین اساس بودجه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به دولت تقدیم شد و در حال حاضر در کمیسیون‌های مختلف دولت در دست بررسی است.

در این میان، گفته می شود کلیات بودجه 90 در جلسه دیشب دولت تصویب شده است. البته بررسی جداول کلان بودجه در محافل کارشناسی دولت ادامه دارد و در این زمینه سناریوهای مختلفی برای نرخ ارز و قیمت پایه نفت در بودجه مطرح است. خبرگزاری مهر به دلیل حساسیت‌های موجود در بازار ارز، فعلا از سناریوهای پیشنهادی برای قیمت ارز در بودجه خودداری می‌کند.

همچنین به احتمال زیاد، فاز نهایی هدفمندی یارانه ها در سال آینده اجرا می‌شود که در این راستا، سناریوهای مختلفی برای آن در بودجه 91 پیش بینی خواهد شد. ستاد هدفمندی یارانه‌ها بررسی‌ها درباره منابع مالی اجرای هدفمندی در سال آینده را پیش بینی و به دولت ارائه می‌کند.