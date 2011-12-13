درخواست صریح اوباما درباره پهپاد/ تهران هواپیمای ما را پس بدهد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، دولت آمریکا با ارسال درخواستی رسمی به ایران خواستار تحویل هواپیمای بدون سرنشین رادارگریز خود شد.

به نوشته لس آنجلس تایمز، این هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) در یکی از عملیاتهای جاوسی سیا وارد خاک ایران شده بود.

این درخواست در حالی برای ایران ارسال شده که تهران اعلام کرده که این هواپیما را پس نمی دهد و در همین رابطه آمریکا اعلام کرده که انتظار آن را ندارد که ایران با درخواست واشنگتن موافقت کند.

از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در کنفرانس مشترک خبری خود با "نوری المالکی" نخست وزیر عراق گفت : ما درخواست کرده ایم که این هواپیما برگردد. و منتظر هستیم ببینیم که ایران چگونه به این درخواست ما پاسخ می دهد.

به نوشته لس آنجلس تایمز، اوباما اولین مقام بلندپایه آمریکایی است که به طور صریح اعلام می کند هواپیمای جاسوسی این کشور در اختیار ایران قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، اقدام ایران در فرونشاندن هواپیمای جاسوسی آمریکا ضربه بزرگی به آمریکا وارد کرده به طوریکه در روزهای اخیر بسیاری ار کارشناسان نظامی جهان، اقدام ایران در فرونشاندن پهپاد آمریکایی را با به دست دشمن افتادن بمب افکن های بی دو آمریکا در جنگ دوم جهانی مقایسه کرده اند.

اما این فقط آمریکا نیست که به دنبال پس گرفتن پهپاد است، بلکه در روزهای اخیر اخبار تایید نشده حکایت از آن دارد که رژیم صهیونیستی وارد مذاکرات محرمانه با روسیه شده تا با سوءاستفاده از روابط مسکو-تهران، سران کرملین را راضی کند که در ازای دادن امتیازهایی، تهران، پهپاد را به آمریکا پس دهد. و حتی در این میان صحبت از معاوضه پهپاد با سامانه موشکی اس-300 که روسیه با کارشکنی از تحویل آن به ایران خودداری کرد به میان آمده است.

اما با توجه به اهمیت و ویژگی های خاص این هواپیمای جاسوسی، ایران اعلام کرده که به هیچ وجه این پهپاد را از دست نمی دهد و کارشناسان نیز اعلام کرده اند که دانشمندان ایرانی می توانند با اجرای مهندسی معکوس در مورد این هواپیما، به آخرین فناوری های به کار رفته در آن دست پیدا کنند.

هواپیمایی که به دست ایران افتاده از نوع " RQ 170 سنتینل" است که نوعی هواپیمای بدون سرنشین شناسایی است که خبر ساخت آن در سال ۲۰۰۹ به رسانه های فعال در حوزه امور نظامی درز کرد و در سال ۲۰۱۰ نیروی هوایی آمریکا وجود این نوع هواپیما را تایید کرد.



بر اساس گزارشها این نوع هواپیمای بدون خلبان در عملیات کشتن اسامه بن‌لادن، رهبر سابق القاعده، برای زیر نظر گرفتن محل اقامت او در هنگام انجام حمله کماندوهای آمریکایی مورد استفاده قرار گرفت.





ارتش و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا معمولا از هواپیماهای بدون خلبان برای نظارت بر فعالیتهای نظامی در منطقه استفاده می‌ کنند. علاوه بر آن، از این نوع هواپیماها برای حمله‌ های موشکی در یمن، افغانستان و پاکستان نیز استفاده می‌ شود.

فناوری جاسوسی به ‌کار رفته در هواپیماهای RQ-170 همانی است که در بمب‌ افکن های یو.اس.بی۲ و نیز جت جنگنده F-35 به کار رفته است. طراحی و پیاده‌ سازی این فناوری یکی از گران ‌ترین پروژه‌ های تسلیحاتی در تاریخ پنتاگون بود. این هواپیماها از ابزارهای کلیدی جاسوسی آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی‌ محسوب می شود.

هواپیماهای تجسسی و رادارگریز RQ-170 برای نفوذ به سیستم دفاع هوایی نیروهای دشمن طراحی شده ‌اند. یکی از آنها در شناسایی مکان دقیق اختفای اسامه بن ‌لادن در پاکستان٬ نقشی کلیدی ایفا کرده بود.



یک منبع نظامی در آمریکا نیز بدون افشای هویت واقعی خود در گفتگو با واشنگتن‌ پست گفت : در اختیار گرفتن این هواپیما٬ به طور بالقوه اطلاعات نظامی و امنیتی ارزشمندی را درباره شیوه‌ های جاسوسی آمریکا در اختیار نیروهای ایرانی قرار می ‌دهد.