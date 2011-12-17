تنها یک مجوز نوسازی بافت فرسوده در بیرجند صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد وحدتی فرد اظهارداشت: مردم این منطقه به دلیل پائین بودن سطح درآمد اقتصادی توان بازسازی بافت های فرسوده را ندارند.

وی بیان کرد: خشکسالی های 12 ساله و عدم توانایی مردم منطقه در بازپرداخت وام ها موجب شده که ساکنین این بافت ها برای نوسازی اقدام نکنند.

شهردار بیرجند با اشاره به اینکه برای نوسازی بافت های فرسوده باید برای مردم مشوق های لازم را در بحث ورود به این مقوله فراهم کنیم، افزود: شهرداری بیرجند آمادگی دارد تا در صورت کمک مسکن و شهرسازی برای بازگشایی معابر این بافت همکاری کند.

وحدتی فرد با بیان اینکه شهرداری ها آینیه تمام نمای خدمات دولت هستند، ادامه داد: پیشانی خدمت به مردم در شهرداری ها متجلی می شود.

وی با بیان اینکه در دولت این تفکر حاکم شده است که شهرداری ها باید خودگردان شوند، ادامه داد: شهرداری های مناطق محروم از جمله شهرداری بیرجند در پرداخت حقوق پرسنلی خود نیز با مشکل مواجه است و در این صورت چگونه می تواند به مردم خدمات ارائه کند.

شهردار بیرجند با اشاره به اینکه خشکسالی های پی در پی باعث شده تا محدوده سکونت گاه های غیر رسمی در بیرجند افزایش پیدا کند، گفت: مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها مشکلاتی را در زمینه ارائه خدمات به ساکنین این محدوده ها ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه با وجود کم درآمدی مردم، کمبود منابع مالی شهرداری ها و خشکسالی های منطقه مدیریت شهری معنایی پیدا نمی کند، تصریح کرد: شهرداری بیرجند حتی برای مهیا سازی معبر و پیاده رو برای شهروندان با مشکل مالی مواجه است.

وحدتی فرد عنوان کرد: هم اکنون در بعضی از محله های شهر بیرجند افراد از کانال های شهری با طناب تردد می کنند که این شایسته مردم یک منطقه شهری نیست.