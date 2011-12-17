لاغری؛ تب اجتماعی یا نیاز واقعی/ کاهش وزن به قیمت از دست دادن سلامتی

به گزارش خبرنگار مهر، هنگامی که تب گرایش به موضوعی خاص در جوامع گوناگون فراگیر می شود فرصت طلبان و افراد سود جویی هستند که با درست کردن مواد تقلبی برای لاغر شدن مخاطب را نسبت به اثرات معجزه آسای مواد شیمیایی و مضر ترغیب و تشویق می کنند.

که در این میان به نظر می رسد این روزها استفاده از قرص های لاغری بیش از همه تبلیغ می شود و توانسته است جای خود را در میان طیف وسیعی از افراد جامعه باز کند.

لاغری به قیمت از دست دادن جان

استفاده از داروهای لاغر کننده برای فرار از چاقی باعث شده بازار این نوع محصولات که اغلب در عطاریها به فروش می رسد از رونق بالایی برخوردار شود، اما بستری شدن تعدادی از افراد در بخشهای مختلف بیمارستان به دنبال مصرف برخی از این داروها می تواند خبر نگران کننده ای باشد.

تبلیغات ماهواره ای نیز تاثیر بسزایی در استفاده از این قبیل قرصها دارد و بسیاری از افراد بدون در نظر گرفتن مضرات این گونه داروها سعی دارند لاغر و مانکن شوند اما گاهی این لاغری به قیمت از دست دادن جان برخی از افراد تمام می شود.

قرص های لاغری غیر مجاز قاچاق هستند

این در حالی است که اغلب قرص های لاغری به طور غیرمجاز و قاچاق وارد کشور می شود و حتی می توان گفت هیچ کدام از این قرص ها دارای مجوز از وزارت بهداشت نیستند.

این قرص ها که به طور غیرقانونی در عطاریها به فروش می‌رسد با ایجاد لاغری کاذب در افراد عوارض جانبی فراوان و اثرات سوء خطرناکی را برای مصرف کننده ها به دنبال دارد.

حسادت های زنانه و یا گرایش به مدگرایی امروزه سبب شده که تمایل به مانکن شدن در میان برخی از خانم ها به شکل پر رنگ تری دیده شود و در این بین اکثر بانوان سعی نمی کنند تا غذای خود را کم کنند و یا حتی از مصرف روغن، گوشت و یا چربی پرهیز کنند و فقط دوست دارند یک شبه با مصرف این نوع قرص ها از وزن 80 یا 90 کیلویی به وزن 60 کیلو دست یابند.

این امر شدنی نیست و ناگفته پیداست که لاغر شدن هم در ایجاد سلامتی فی نفسه بد نیست اما اینکه در زمان یک هفته یا 10 روزه بخواهیم لاغر و آن هم مانکن شویم کمی غیر طبیعی به نظر می رسد.

کسی که چاق شده مطمئنا در عرض مدت زمان کوتاه یک هفته به وزن زیاد نرسیده و با گذشت سال ها اضافه وزن یافته پس چگونه است که گمان می کنیم در فاصله زمانی کوتاه می توانیم وزن خود را کاهش دهیم.

در این بین بسیاری نیز بدون گرایش به قرص، سعی دارند با رژیم های غذایی خطرناک که بعضی به رژیم 15 روز کانادایی، رژیم تحمل گرسنگی و یا رژیم نیویورکی معروف است وزن بدن خود را با روش های غیر اصولی و یا دست کشیدن کامل از غذا کم کنند. که به نظر می رسد این روش نیز مانند مصرف قرص های لاغری اشتباه و غلط است.

اما باید دانست دشوارترین بخش رژیم گرفتن تصمیم گیری در زمینه نحوه گزینش غذاها در برنامه غذایی روزانه است و این دشواری می تواند با گزینش صحیح از بین برود.

زمانی که فرد با مراجعه به متخصص نحوه انتخاب غذاهای مصرفی را با توجه به وضعیت بدن انتخاب کند دیگر نگرانی و خطری او را تهدید نخواهد کرد بلکه در این شرایط است که می توان گفت فرد چاق یک قدم در راستای سلامت خویش برداشته است.

در این رابطه یک کارشناس تغذیه به خبرنگار مهر عنوان کرد: تقریباً صدها نوع رژیم غذایی وجود دارد مانند رژیم آب، رژیم نوشیدنی ها، رژیم سبزی و میوه، رژیم تخم مرغ، رژیم گوشت، رژیم غذاهای آماده، رژیم خوردن برای برنده شدن، و رژیم هایی به اسم شهرها مثل رژیم نیویورک یا رژیم بورلی هیلز است اما هر یک از این رژیم ها بر روی وضعیت بدن فردی خاصی پاسخگو است.

بهرام صادقی ادامه داد: رژیم گرفتن نیازمند مدت زمان طولانی است و به راحتی نمی توان به وزن مطلوب و دلخواه دست یافت.

وی تاکید کرد: افرادی که اقدام به کاهش وزن می کنند باید با اراده تمام و با مراجعه به متخصص و دریافت برنامه غذایی در مسیری که صحیح است حرکت کنند تا از خطرات و مضرات رژیم های ناآگاهانه به دور باشند.

ورزش راهی موثر در کاهش وزن است

صادقی در خصوص نقش ورزش در کاهش وزن بیان کرد: بی تردید ورزش اقدام و راهی موثر در کاهش وزن است و شخصی که برای کاهش وزن، ورزش را شروع می‌کند باید اهداف دراز مدت داشته باشد، نظم و انضباط را رعایت کند و همچنین رفتارهای خوردن و ورزشی خود را بازسازی کند.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد حداقل سه روز تمرین درهفته برای ایجاد تغییرات مطلوب در وزن از طریق ورزش، لازم است و هر چه فعالیت ورزشی بیشتر باشد اثر بخشی آن نیز بیشتر خواهد بود.

وی ادامه داد: ورزش مداوم احتمالاً نتیجه مستقیمی بر سوختن کالری های اضافه و چربی ها ایفا می کند.

بسیاری از افراد نیز درآشفته بازار رژیم های متعدد گمان می کنند می توانند با مطالعه کتاب های گوناگون خود رژیم غذایی مطلوب را برای خویش برگزینند اما در شرایطی که در هر یک از کتاب ها به گونه ای متفاوت در مورد رژیم های غذایی نوشته شده نمی توان به اجماع رسید و غلط را از درست تشخیص داد.

در این خصوص خانمی که اقدام به رژیم از روی کتب مختلف کرده است می گوید: هنگامی که در یک کتاب نوشته می شود خوردن گریپ فروت هر روز صبح سبب کاهش کالری های اضافه می شود و در کتاب دیگری این نوشته نقض شده چگونه به خودی خود می توان این راه را امتحان کرد.

مریم کامیاری ادامه داد: این در حالی است که در مقالات و کتاب های دیگر عنوان می شود نوشیدن آب اضافی کالری های جذب شده از طریق غذا را رقیق تر می کند بدیهی است، چنین ادعاهایی گمراه کننده است و قابل اعتماد نیست.

وی تاکید کرد: برای کسانی که مایوسانه در صدد کاهش وزن هستند، چنین اطلاعات غلطی، رفتارهای منفی خوردن را در آنان تقویت می کند، درنتیجه با تکرار یک چرخه معیوب شکست در لاغر شدن بسیار ساده اتفاق می افتد.

یکی دیگر از بانوانی که خود با نخوردن غذا اقدام به رژیم غذایی کرده است می گوید: زمانی که به این امر اقدام کردم دچار سوزش معده، حالت تهوع و سردرد شدم و به این دلیل تصمیم گرفتم تا با مراجعه به کارشناس تغذیه به شکل اصولی به این رژیم ادامه بدهم.

طاهره خسروی عنوان کرد: در حال حاضر با دقت نظر کارشناس تغذیه دیگر اثری از سوزش معده و سردرد ناشی از گرسنگی در بدن خویش احساس نمی کنم.

وی با توصیه به بانوان تاکید کرد: خانم هایی که می خواهند رژیم بگیرند بهتر است در ابتدا به فکر سلامتی خویش باشند و برای لاغری به تبلیغات دروغین و رژیم های تقلبی تن نسپارند.

لاغری در 10 روز

متاسفانه در زمینه لاغر و مانکن شدن نیز یرخی از مجلات، رسانه ها و روزنامه ها کم کاری می کنند و گزارش های صحیح و دقیقی در این رابطه به افراد ارائه نمی دهند.

حتی گاهی دیده می شود که برخی از مجلات یا روزنامه ها از این گونه رژیم ها حمایت و بعضا تبلیغ می کنند که این امر به سود مصرف کننده و افراد یک جامعه تمام نخواهد شد.

لاغر شدن در 10 روز از جمله تبلیغات متنوع و گسترده ای است که توسط بعضی از مجلات آگاهانه یا ناآگاهانه انجام می شود و تاثیر نگران کننده ای را بر روی افراد اجتماع و به بازی گرفتن افکار مخاطبان به دنبال خواهد داشت.

و در انتها باید گفت قرص های لاغری، رژیم های نامطلوب غذایی و یا دست کشیدن از غذا هیچ کدام نمی تواند راهکار درستی در زمینه مقابله با چاقی باشد بلکه باید با آرامش، ورزش و داشتن برنامه تغذیه ای مناسب در این مسیر با صبر و حوصله وقت گذاشت و این سه اصل در هیچ کتابی و توسط هیچ کارشناس تغذیه ای نقض نشده بلکه تمامی رژیم های غذایی که توسط متخصصان تغذیه ارائه داده می شود بر این محورها تاکید دارند.

................................

گزارش: مرضیه صاحبی