بخشنامه معاون استاندار آذربایجان غربی در حمایت از روزنامه ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از این نامه که دقایقی پیش در سایت خبری استانداری آذربایجان غربی منتشر و پیوست نامه نیز در اختیار رسانه های استان قرار داده شده است، ابراهیم فتح الهی معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی خطاب به حجت الاسلام محمد باقر کریمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آورده است: حمایت از مطبوعات محلی و نمایندگی های محلی روزنامه های سراسری یکی از رویکردهای دستگاههای اجرایی است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: بر این اساس طی نامه شماره 77475 مورخ 9 آذرماه سالجاری از دستگاه های اجرایی خواسته شده است در جهت حمایت از مطبوعات محلی و ویژه نامه آذربایجان غربی روزنامه ایران اقدام نمایند، بدینوسیله به اطلاع می رساند صدور این نامه دلیلی بر انحصاری بودن آگهی ها در روزنامه ایران نمی باشد و صرفا ‌به منظور حمایت از ویژه نامه آذربایجان غربی و دفتر نمایندگی روزنامه ایران در استان است.

فتح الهی در ادامه نامه ذکر کرده است: به همین منظور درجلسات شورای اداری و به صورت نامه های رسمی از مسئولان دستگاه ها و شرکت های دولتی بارها درخواست شده است که در جهت حمایت از مطبوعات محلی سعی نمایند آگهی ها و رپورتاژ های خبری خود را علاوه از روزنامه های سراسری به مطبوعات محلی و نمایندگی های روزنامه های سراسری که ویژه نامه آذربایجان غربی را منتشر می کنند ارسال کنند.

معاون سیاسی اجتماعی آذربایجان غربی همچنین در ادامه این نامه می افزاید: چنانچه مشابه این نامه قبلا در مورد هفته نامه های محلی آذربایجان غربی به شماره 64830 در تاریخ 10 آبان سال 89 صادر شده است(کپی پیوست) علاوه بر آن همزمان با شروع به کار اولین روزنامه آذربایجان غربی به نام آراز آذربایجان نامه مشابهی به شماره 72478 در تاریخ 25 آبان سال 90 جهت حمایت دستگاه های استان از این روزنامه صادر شده است (کپی به پیوست) خواهشمند است جهت تنویر افکار عمومی و رفع نگرانی اصحاب جراید، مطبوعات و رسانه ها متن این نامه در اختیار رسانه ها قرار گیرد.