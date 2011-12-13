تلاش برای احیای امر به معروف ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید قربانزاده گوگلانی در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان افزود: تلاش در جهت احیای امر به معروف و نهی از منکر به ویژه در ایامی که دشمنان به جنگ نرم روی آورده و قشر جوان کشور ما را هدف قرار داده ، امری بسیار واجب و ضروری است.

وی اظهار داشت: باید در راستای توسعه معروف در میان جوانان بعنوان آینده سازان مملکت تلاش کنیم.

فرماندار شهرستان به تبلیغات گسترده رسانه ای دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی با هدف ایجاد انحراف در جوانان اشاره کرد.

حجت الاسلام منصوری امام جمعه بندرترکمن نیز طی سخنانی خواستار جدیت همه اعضا در جهت گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر شد.



در پایان اجرای زنگ امر به معروف و نهی از منکر در مدارس با سخنرانی 40 نفر از مسئولان، جدیت در برقراری نمازهای جماعت در ادارات شهرستان، پیگیری برگزاری جلسه با اصناف بمنظور آگاه سازی مساله امر به معروف و نهی از منکر و ... از مصوبات جلسه بود .