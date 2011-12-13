کنگره آمریکا موافقت خود را با تحریم بانک مرکزی اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با وجود مخالفت دولت باراک اوباما با تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نگرانی درباره پیامدهای این اقدام، رهبران کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا و مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته در اقدامی خصمانه، موافقت خود را با اعمال تحریمهای جدید علیه این کشور اعلام کردند.

"کارل لوین" سناتور دموکرات در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که این لایحه احتمالا 96 درصد همانند طرحی است که سنای آمریکا هفته گذشته آن را تصویب کرد و موسسات اقتصادی خارجی را از انجام مبادلات تجاری با بانک مرکزی ایران محروم می کند.

وی افزود: امیدوارم که باراک اوباما با امضای این لایحه آن را به قانون تبدیل کند و پیش بینی می شود که این اقدام اواخر هفته جاری انجام شود.