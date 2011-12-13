  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۹:۲۹

در اقدامی خصمانه؛

کنگره آمریکا موافقت خود را با تحریم بانک مرکزی اعلام کرد

کنگره آمریکا موافقت خود را با تحریم بانک مرکزی اعلام کرد

پس از آنکه سنای آمریکا در اقدامی خصمانه لایحه تحریم بانک مرکزی ایران را تصویب کرد، روز گذشته نمایندگان کنگره موافقت خود را با تحت فشار قرار دادن کشورمان به سبب پافشاری بر حقوق مشروع هسته ای مشروع و قانونی خود اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با وجود مخالفت دولت باراک اوباما با تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نگرانی درباره پیامدهای این اقدام، رهبران کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا و مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته در اقدامی خصمانه، موافقت خود را با اعمال تحریمهای جدید علیه این کشور اعلام کردند.

"کارل لوین" سناتور دموکرات در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که این لایحه احتمالا 96 درصد همانند طرحی است که سنای آمریکا هفته گذشته آن را تصویب کرد و موسسات اقتصادی خارجی را از انجام مبادلات تجاری با بانک مرکزی ایران محروم می کند.

وی افزود: امیدوارم که باراک اوباما با امضای این لایحه آن را به قانون تبدیل کند و پیش بینی می شود که این اقدام اواخر هفته جاری انجام شود.

کد مطلب 1482129

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها