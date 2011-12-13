ترانه علیدوستی به جمع مترجمان داستان در ایران پیوست

به گزارش خبرنگار مهر،مجموعه داستان «رویای مادرم» نوشته آلیس مونرو با ترجمه ترانه علیدوستی بازیگر سینمای ایران روانه بازار کتاب شد.

این مجموعه داستان چهارمین اثر مستقل مونرو است که در ایران منتشر می‌شود و مشتمل بر پنج داستان کوتاه با عناوین «رویای مادرم»، «صورت»، «کوئینی»، «تیر و ستون» و «نفرت، دوستی، خواستگاری، عشق و ازدواج» است که به همراه مقدمه‌ای درباره نویسنده به نقل از روزنامه گاردین منتشر شده است.

علیدوستی ترجمه این کتاب را پس از حضور در فیلم سینمایی «کنعان» در سال 1386 آغاز کرده است و داستان این فیلم نیز اقتباسی از قصه «تیر و ستون» از این مجموعه به شمار می‌رود.

«آلیس مونرو» نویسنده‌ 77 ساله کانادایی داستان‌های کوتاه و مشهور به ملکه داستان کوتاه در جهان، متولد سال 1931 میلادی در کانادا است. داستان‌های این نویسنده، اغلب حول محور شرایط و روابط انسانی و در میان زندگی روزمره افراد روایت می‌شود و پیچیدگی‌های شخصیت‌های انسانی را نشان می‌دهد.

مونرو در سال 2009 توانست عنوان برگزیده جایزه ادبی بوکر را برای خود به ثبت برساند.

از این نویسنده صاحب‌نام کانادایی تاکنون آثاری با عنوان «فرار»، «پاییز داغ» و «گریزپا» به فارسی ترجمه شده است.

کتاب رویای مادرم از سوی نشر مرکز با شمارگان 1400 نسخه و قیمت 5900 تومان منتشر شده است.