رم در خانه مقابل یوونتوس به تساوی رضایت داد/ تداوم صدرنشینی "یووه"

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور بیش از 35 هزار تماشاگر ورزشگاه المپیکو رم برگزار شد شاگردان "لوئیز انریکه" خیلی زود و در دقیقه 6 به گل برتری دست یافتند. "ده روسی" ضربه کرنر توتی را روی اشتباه "آرتور ویدال" به گل تبدیل کرد تا تیم میزبان یک بر صفر پیش بیفتد.

در ادامه یووه حملات زیادی را برای به تساوی کشاندن بازی روی دروازه رم انجام داد اما واکنشهای خوب "استکلنبرگ" مانع گلزنی تورینی‌ها شد.

در نیمه دوم بازی بالاخره "جورجیو کیه‌لینی" موفق شد دروازه رم را باز کند. ضربه ویدال بعد از برگشت توسط مدافعان رم به "استیگاریبیا" رسید و ارسال این بازیکن را کیه‌لینی در دقیقه 61 با یک ضربه سر به گل تساوی یووه تبدیل کرد.

تنها سه دقیقه بعد ویدال در محوطه جریمه خودی بازیکن رم را به خطا متوقف کرد و داور نقطه پنالتی را به سود تیم میزبان نشان داد. توتی پشت این ضربه قرار گرفت اما بوفون مانع گلزنی کاپیتان جلوروسی شد تا نتیجه تغییر نکند.

در پایان بازی با تساوی دو تیم به پایان رسید اما یووه همچنان با 30 امتیاز در صدر جدول ایستاده و رم هم با 18 امتیاز در جایگاه نهم قرار گرفته است.

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 30 امتیاز - تفاضل گل 14+

2- اودینزه 30 امتیاز - تفاضل گل 11+

3- میلان 28 امتیاز - تفاضل گل 15+

4- لاتزیو 28 امتیاز - تفاضل گل 11+

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18- سسنا 12 امتیاز

10- نوارا 11 امتیاز

20- لچه 8 امتیاز