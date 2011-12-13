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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۹:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

وضعیت مبهم چهار بازیکن پرسپولیس/ بعید است هاشمیان به راه‌آهن برسد

وضعیت مبهم چهار بازیکن پرسپولیس/ بعید است هاشمیان به راه‌آهن برسد

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس از وضعیت مبهم چهار بازیکن این تیم برای دیدار با راه‌آهن شهرری خبر داد.

وجیه‌الله چشمه‌سری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت وحید هاشمیان برای حضور در دیدار با راه‌آهن ضمن بیان مطلب فوق گفت: بعید است هاشمیان به بازی با راه‌آهن برسد اما پس از تمرین امروز و تست‌هایی که از وی خواهیم گرفت، وضعیتش کاملا مشخص خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت علیرضا محمد و ابراهیم شکوری برای حضور در این دیدار تاکید کرد: این دو بازیکن هم مراحل درمانی را سپری می‌کنند و روز چهارشنبه وضعیت نهایی آنها برای حضور در مسابقه با راه‌آهن مشخص خواهد شد.

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به مصدومیت محمد نوری اظهار داشت: نوری در بازی دوستانه دیروز (دوشنبه) دچار کشیدگی از ناحیه چهار سر زانو شد و ممکن است به بازی با راه آهن نرسد. البته باید تا پیش از این مسابقه وضعیت وی را بار دیگر بررسی کنیم.

چشمه‌سری در پایان گفت: هادی نورزی و حمید علی‌عسگر هم مراحل درمانی خود را سپری می‌کنند و در صورتی که مشکلی پیش نیاید، از نیم فصل دوم تیم را همراهی خواهند کرد.

کد مطلب 1482135

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