وجیه‌الله چشمه‌سری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت وحید هاشمیان برای حضور در دیدار با راه‌آهن ضمن بیان مطلب فوق گفت: بعید است هاشمیان به بازی با راه‌آهن برسد اما پس از تمرین امروز و تست‌هایی که از وی خواهیم گرفت، وضعیتش کاملا مشخص خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت علیرضا محمد و ابراهیم شکوری برای حضور در این دیدار تاکید کرد: این دو بازیکن هم مراحل درمانی را سپری می‌کنند و روز چهارشنبه وضعیت نهایی آنها برای حضور در مسابقه با راه‌آهن مشخص خواهد شد.

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به مصدومیت محمد نوری اظهار داشت: نوری در بازی دوستانه دیروز (دوشنبه) دچار کشیدگی از ناحیه چهار سر زانو شد و ممکن است به بازی با راه آهن نرسد. البته باید تا پیش از این مسابقه وضعیت وی را بار دیگر بررسی کنیم.

چشمه‌سری در پایان گفت: هادی نورزی و حمید علی‌عسگر هم مراحل درمانی خود را سپری می‌کنند و در صورتی که مشکلی پیش نیاید، از نیم فصل دوم تیم را همراهی خواهند کرد.