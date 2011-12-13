پژوهش مبنای تحول در آموزش و پرورش/ تشریح برنامه های هفته پژوهش

دکتر مسعود سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروزه یکی از شروط تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت و حل مشکلات آموزشی داشتن رویکردی محققانه و اعتقاد به جایگاه مهم پژوهش در آموزش و پرورش به عنوان زیربنای توسعه و رشد جامعه است.

وی همچنین با اشاره نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی گفت: اهداف متعالی جهاد اقتصادی جز با توسعه‌ علم و فناوری محقق نخواهد شد و هفته پژوهش سال جاری، فرصت بسیار مهمی برای ترویج گفتمان علمی در جامعه و نیز افزایش سطح آ‌شنایی عمومی با درجه اهمیت این مقوله است.

10برنامه آموزش و پرورش برای گرامیداشت هفته پژوهش

وی در تشریح برنامه های اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در گرامیداشت هفته پژوهش اظهار داشت: این اداره کل 10 برنامه متنوع برای گرامیداشت هفته پژوهش در دستور کار خود دارد و می کوشد علاوه بر انجام شایسته برنامه های پیش بینی شده، در برنامه های دیگر دستگاه های ذیربط در این حوزه فعالانه شرکت کند.

به گفته سعادتی، همزمان با آغاز هفته پژوهش زنگ نمادین پژوهش در یکی از مدارس دخترانه تبریز نواخته می شود و در این مراسم علاوه بر تبیین جایگاه و کاربرد پژوهش و تحقیق در آموزش و پرورش، از تعدادی از معلمان و دانش آموزان پژوهشگر تجلیل خواهد شد.

معاون آموزش و پرورش آذربایجان شرقی افزود: دیدار و نشست چهره به چهره جمعی از صاحب نظران و پژوهشگران آموزش و پرورش با مسئولان استانی به منظور بررسی و تبادل نظر پیرامون پژوهش و تحقیق در فرایندهای آموزش و پرورش از دیگر برنامه های این هفته است.

وی به برنامه ریزی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی برای برگزاری همایش تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر این استان طی هفته پژوهش نیز اشاره و تصریح کرد: در این برنامه که با حضور منتخبان شهرستان های مختلف استان برگزار می شود، از برترین دانش آموزان پژوهنده قدردانی خواهد شد.

سعادتی، اجرای برنامه استانی تجلیل از معلمان پژوهنده، پژوهشگر و مولف، حضور مسئولان اداره کل آموزش و پرورش و اعضای شورای تحقیقات استان در نواحی و مناطق مختلف و نیز برپایی نمایشگاه های مختلف در تبیین فعالیت های صورت گرفته این اداره کل را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در هفته پژوهش بیان کرد.

هفته پژوهش از امروز 22 آذر آغاز شده و تا 28 این ماه ادامه دارد.