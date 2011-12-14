  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/

20درصد دانشجویان از خدمات مشاوره بهره مند می شوند

20درصد دانشجویان از خدمات مشاوره بهره مند می شوند

شهرکرد - خبرگاری مهر: مسئول اداره مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: حدود 15 تا 20درصد دانشجویان این دانشگاه از خدمات مشاوره بهره مند می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد رحیمی با بیان اینکه سالانه حدود 600 مشاوره حضوری و تلفنی پیرامون ازدواج، روابط بین فردی، مشکلات تحصیلی و آسیب شناسی توسط مشاوران دانشگاه به دانشجویان ارائه می شوند، اظهار داشت: حدود 15 تا 20درصد دانشجویان این دانشگاه از خدمات مشاوره بهره می گیرند.

وی کمک به توانمند کردن دانشجویان برای اخذ تصمیات درست، شناسایی و مداخله در بحرانهای دانشجو و در نهایت تقویت وضعیت تحصیلی آنان را از مهمترین اهداف اداره مشاوره برشمرد و تصریح کرد: هم اکنون 60 درصد از خوابگاه ها و 70 درصد دانشکده ها از پوشش مشاوره ای برخوردار هستند.

مسئول اداره مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد:  به طور میانگین به ازای هر 400 دانشجو یک نیروی مشاور در دانشگاه علوم پزشکی فعالیت می کند. 

کد مطلب 1482140

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار