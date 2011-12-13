آمار پرونده های قضائی با سلامت جامعه رابطه عکس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی قبل از ظهر سه شنبه در سمینار توانمندسازی مشاوران مدارس و مدرسان آموزش خانواده نهادهای آموزشی استان اردبیل اظهار کرد: افزایش ورودی پرونده به دادگستری ها زنگ خطری برای جامعه است.

وی با تأکید بر کاهش اختلافات، جرائم و آسیب های اجتماعی، پیشگیری از جرائم و آسیب ها را وظیفه همگانی دانست.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل عنوان کرد: برای مقابله با جرائم و آسیب ها عزم ملی و اراده همگانی لازم است و پیشگیری وظیفه اصلی قوای سه گانه است.

رضایی با تشریح نقش خانواده و نهادهای آموزشی در ارتقای معنویات در جامعه برای پیشگیری از وقوع جرائم و آسیبها، توجه به مسائل فرهنگی را مهمترین روش دانست.

این مقام قضایی به نقش موثر مربیان و معلمان مدارس در حوزه پیشگیری از جرائم و آگاه سازی تأکید کرد.

استاندار اردبیل نیز در این سمینار با اشاره به تبلیغات وقوع جرائم بر پیکره جامعه، مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی را وظیفه آحاد جامعه دانست.

سید حسین صابری خواستار اطلاع رسانی مناسب، آموزش های لازم و انجام فعالیت های تحقیقاتی بیشتر در حوزه پیشگیری از جرائم شد.

در ادامه این سمینار اساتید مختلف به ویژه در حوزه روانشناسی به بیان مقالات و یافته های پژوهشی در این باره پرداختند.