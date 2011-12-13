به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نقد و بررسی رمان «بیداری» نوشته مصطفی جمشیدی، عصر دوشنبه 22 آذر با حضور ابراهیم زاهدی مطلق، سجاد صاحبان زند و نویسنده اثر در فرهنگسرای ملل برگزار شد.

صاحبان زند در این برنامه گفت: کتاب «بیداری» پر از جزئیات است. وقتی از بورخس پرسیدند که چرا رویدادهای معاصر را وارد قصه‌هایش نمی‌کند، گفت برای این که آن وقت مجبور می‌شوم جوابگو باشم که چرا آن کافه را آن‌گونه تصویر کردم یا چرا فلان واقعه را این‌گونه تصویر کرده‌ام. جمشیدی وارد ماجراهایی شده که فکر می‌کنم سن و سال افرادی مثل من به آن نرسد ولی سند و داستان درباره‌اش زیاد است.

وی افزود: برای صحبت درباره جزئیات این کار، چند مثال می‌زنم. جمشیدی از زبان و دیالوگ‌هایی استفاده کرده است که به خوبی فضای آن سال‌ها را القا می‌کند. مثلا وقتی سرهنگ وارد خانه می‌شود و غذایی را که همسرش آماده کرده می‌چشد، همسرش می‌گوید نوکه نزن! ولی ما امروز از عبارت ناخنک نزن بهره می‌بریم. این جمله در آن سال‌ها استفاده می‌شد و فضای آن دوره را هم به خوبی نشان می‌دهد.

این منتقد ادامه داد: خیلی انتظار داشتم که در این رمان، به مسائل علمی تخیلی پرداخته شود. مخصوصا که در آن دوران، زمانی بود که حرف از سفینه‌ها و بشقاب‌پرنده‌های آمریکا و روسیه بین مردم بود. البته هر رمانی یک ظرفیتی دارد و نمی‌تواند همه مسائل زمانی را که در آن می‌گذرد،‌ نشان بدهد. آقای زاهدی مطلق جمله‌ای درباره این کتاب گفته‌اند و آن سینمایی بودن «بیداری» است که من با آن موافقم. فصل اول و دوم کار، حالتی دارد که در سینما به آن پاسکاری می‌گویند. دوربین با شخصیت جلو می‌آید. می‌ایستد و بعد دوربین با شخصیت دیگری جلو می‌آید.

صاحبان زند گفت: شروع داستان با شخصیت هوشیار است. فصل دوم هم دقیقا ادامه ماجرای همان ماشینی است که در فصل اول هوشیار را سوار کرده است. یک نکته جذاب این اثر، درباره وقایع تاریخی است. این موضوع درباره نگاهی است که در حکومت گذشته، نسبت به کمونیست‌ها وجود داشت. یعنی شاه نگران ضربه‌ای بود که ممکن بود از جانب کمونیست‌ها و گروه‌های چپ بخورد. این موضوع خیلی خوب در رمان تبلور پیدا کرده است.

این نویسنده در ادامه سخنانش گفت: نگاه من درباره شخصیت اول رمان با آقای زاهدی متفاوت است. به نظرم هر داستان و رمانی، شخصیت اصلی دارد. در داستان‌های نو هم که در فرانسه شکوفا شدند و نویسندگانشان می‌خواستند کارشان قهرمان نداشته باشد، باز هم شاهد حضور قهرمانان بودیم. به نظرم موضوع قهرمان در این رمان، چیزی بین سردرگمی و اضطراب است.

وی گفت: انتقادی که من به کتاب دارم، این است که «بیداری» احتیاج به یک مقدار کوتاه شدن داشت. درست است که جزئیات و پرانتز‌ها به تشریح و توصیف بهتر فضای آن دوره کمک می‌کنند، اما ممکن است خواننده را از روند و فضای اصلی داستان، دور کنند. البته حرفم به این معنی نیست که «بیداری» رمان جذابی نیست ولی اگر این فرایند کوتاه‌شدن درباره‌اش رخ می‌داد، کتاب بهتری می‌شد. برخی کارگردان‌های سینما وقتی کنار تدوین‌گر پشت میز تدوین می‌نشینند، وسواس زیادی دارند که هیچ‌کدام از راش‌هایشان حذف نشود. ولی «بیداری» نیاز دارد که بعضی از راش‌هایش حذف شوند.

صاحبان زند در پایان سخنانش گفت: خواندن این کتاب را به دیگران توصیه می‌کنم. «بیداری» تصویر روشنی از وقایع آن دوره ارائه می‌دهد و جهت‌گیری هم ندارد. این رمان می‌تواند شروع‌کننده یک جریان باشد.

جمشیدی هم در این برنامه گفت: هرچه به دوستان فیلمنامه‌نویس می‌گوییم راه نوشتن فیلمنامه خوب را نشان بدهید، راهی نشان نمی‌دهند. به نظرم راهش استفاده از اقتباس است. منهای کتاب خودم، امروز واقعا این فرصت برای سینما هست که جریان اقتباس استفاده کند.

وی درباره عنوان این رمان گفت: نام اولیه کار، رستاخیز بود ولی گفتم ممکن است با توجه به عنوان حزب رستاخیز در رژیم گذشته، در ارشاد برایش مشکل پیدا شود. البته ارشاد، با وجود مسائلی که با نشر نیستان داشت، درباره این کتاب با ما راه آمد. اما درباره داستان کتاب بگویم که به یاد دارم آن سال‌ها، قبل از کشتار دانشگاه، در تظاهراتی که در میدان حسن‌آباد برپا شده بود، وقتی سربازهای قوچانی یا گاردی‌ها آمدند، توانستم به طور معجزه‌آسایی و به صورت ضربدری از میانشان فرار کنم. خب یک نویسنده جوان با استعداد که این مسائل و آن روزها را ندیده، نمی‌تواند وقایع آن سال‌ها را تصویر کند.

این نویسنده گفت: محیط آن زمان، سرد بود و برای ذهن معناوری قائل نبودند. من چون آن زمان را با گوشت و پوستم درک کرده‌ام، خیلی دوست داشتم بنویسم تا جوان‌ها بدانند آن موقع چه خبر بوده است. من این انتظار را از دیگر دوستان هم دارم که آن زمان را بنویسند. دوست داشتم روی جزئیاتی کار کنم که باعث زندگی‌ورزی مخاطب با شخصیت‌های رمان بشود. در مورد نداشتن قهرمان و شخصیت اول کار که توسط منتقدان جلسه مطرح شد، باید بگویم که برداشت من این نیست. به نظرم این کتاب، یک ضد قهرمان دارد و شخصیت‌ها به وسیله یک نخ تسبیح به هم وصل شده‌اند.

جمشیدی گفت: به قول سینمایی‌ها، تضاد در فیلمنامه یا اثر دراماتیک، با نقطه مقابل حاصل می‌شود. تاکید می‌کنم که تلاش فردی‌ام به عنوان کسی که به آستانه میان‌سالی رسیده و آن سال‌ها را دیده، این بوده از آن نسل برای نسل امروز بنویسم. شاید پادگان حسن‌آباد امروز دیگر نباشد ولی آن روزها که من در دانشکده حقوق درس می‌خواندم، می‌دیدمش.

نویسنده رمان «بوفاری 4» در پایان گفت: امیدوارم خدا سیدمهدی شجاعی را حفظ کند که به ادبیات این مملکت خدمت کرده است و اگر نبود، و حمایت و پشت‌گرمی‌اش نبود، این کتاب‌ها چاپ نمی‌شد. من در این کتاب سعی داشتم یک تصویه‌حساب شخصی با رویدادهای اجتماعی دوره خودم داشته باشم.