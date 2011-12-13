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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

نمایش شام غریبان در آمل اجرا شد

نمایش شام غریبان در آمل اجرا شد

آمل - خبرگزاری مهر: نمایش مذهبی شام غریبان ویژه ماه محرم در آستانه مبارکه امامزاده ابراهیم (ع) شهرستان آمل اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آمل شامگاه دوشنبه در حاشیه اجرای این نمایش گفت: این نمایش به منظور اشاعه و ترویج فرهنگ عاشورایی و نهضت حسینی و آن در احیا ارزشهای انقلاب اسلامی اجرا شد.

محمد محمدی افزود: این نمایش فاخر هنری از سوی کانون بسیج هنرمندان آمل و با همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، راهنمایی ورانندگی و فرماندهی سپاه ناحیه آمل انجام شد.

وی ادامه داد: در این نمایش هنرنمایی هنرمندان بسیجی گوشه هایی از صحنه های به اسارت رفتن اهل بیت (ع) از کربلا به شام، مصائب اهل بیت را در قالب فرهنگ عاشورایی و مقاومت ظلم بیدادگران که امروز نماد آن در میان کشورهای استکباری و صهیونیسم تبلور یافته را به تصویر بکشانند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل، برگزاری نمایش های مذهبی در مناسبت های مختلف سال را از رویکردهای جدید کانون هنرمندان بسیجی این شهرستان بیان کرد.

محمدی گفت: نمایش های مذهبی اهل بیت در قالب نمایشهای خیابانی با حضور مردم علاقمند اثرگذاری مطلوب تری در میان مخاطبان خواهد گذاشت.

اجرای نمایش شام غریبان، با استقبال شهروندان آملی روبرو شد.

کد مطلب 1482152

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