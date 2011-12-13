کشف یک مخزن 140 هزار لیتری سوخت در سواحل بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد دادستانی در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای رزمایش محرم با هدف پاکسازی مناطق آلوده این پلیس ضمن رصد اخبار و انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی افراد سودجو در امر قاچاق سوخت از طریق دریا به کشورهای حوزه خلیج فارس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان هرمزگان عنوان کرد: با انجام یکسری کار اطلاعاتی و تعقیب و مراقبتهای شبانه پس از هماهنگی با مقام قضایی و حفاری محل دپوی سوخت قاچاق در سواحل بندرعباس به وسیله بیل مکانیکی پس از پنج ساعت موفق به کشف سه عدد تانکر با ظرفیت 140 هزار لیتر که به طرز ماهرانه ای در یک کانتینر 40 فوتی با یکدستگاه پمپ و فن بزرگ تعبیه و مقداری لوله که تا سواحل دریا برای انتقال سوخت جاسازی شده بود شدند.

وی عنوان کرد: در این رابطه دو نفر از عاملان قاچاق سوخت به هویت معلوم دستگیر شدند.

سرهنگ دادستانی با تاکید بر استمرار مبارزه با عاملان قاچاق سوخت تصریح کرد: متهمان دستگیر شده به همراه اقلام و تجهیزات مکشوفه به اداره اطلاعات منتقل و سپس به همراه پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.