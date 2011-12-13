42 هزار نفر به تعداد مشترکان گاز گلستان اضافه شد

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با احتساب این تعداد در مجموع تعداد مشترکان گاز استان به 355 هزار مشترک رسیده است و انشاء الله تلاش داریم تا پایان سال تعداد قابل توجهی از مشترکان را به مجموع مصرف کنندگان استان اضافه کنیم



سنگدوینی افزود: در حال حاضرحجم وسیعی از اشتراک پذیری، خدمات پس از فروش، کنترل و نظارت بر تاسیسات گاز در سطح استان بر عهده این شرکت است که تعدادی از خدمات نیز بصورت الکترونیکی قابل انجام است و مشتریان محترم می توانند با مراجعه به سایت گاز گلستان می توانند از این خدمات متنوع استفاده کنند.



وی افزود: یکی مهمترین عوامل تاثیر گذار در ارائه خدمات مطلوب و مستمر تامین منابع مالی است که در این خصوص از همه مشترکان عزیزتقاضا داریم با واریزبموقع قبوض مصرفی گاز بویژه از طریق الکترونیکی که گام موثری در وصول سریع مطالبات است ما را در این امر مهم یاری کنند..



سنگدوینی در ادامه اظهار داشت: از اهداف مهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توجه ویژه مشترکان به اصلاح الگوی مصرف است که دراین زمینه شایسته است مصرف کنندگان عزیز به نحو مطلوبی در مصرف این انرژی پاک نهایت همکاری را با این شرکت کرده و آن را مدیریت کردند که این امر می تواند زمینه ساز رشد وپویائی کشوررا فراهم کند.



وی در پایان افزود: از همه مسئولان و دستگاههای ذیربط و وسایل ارتباط جمعی که مخاطب زیادی دارند انتظار داریم برای تنویر افکارعمومی و آگاهی مردم از رعایت نکات ایمنی و فوائد بیشمار صرفه جوئی در مصرف انرژی این شرکت را یاری کنند.