300 امدادگر در طرح امداد و نجات زمستانی گیلان مشارکت دارند

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر آغاز طرح امداد و نجات زمستانی را 15 آذر ماه سال جاری اعلام کرد و افزود: طرح امداد و نجات زمستانه با توجه به نزدیک شدن فصل زمستان و شروع زودرس سرما در سال جاری و لزوم ایجاد ایمنی در راستای کاهش تلفات و خسارات ناشی از تصادف و نیز ایجاد امکان تردد ایمن در جاده ها و مقابله با حوادث ترافیکی و سرمازدگی امسال نیز همانند سال های گذشته از سوی این جمعیت به مرحله اجرا گذاشته می شود.
وی اظهارداشت: بیش از 300 امدادگر مجرب و آموزش دیده که در شرایط خاص مانند بارش برف شدید با فراخوان نیروهای ذخیره این تعداد افزایش می یابد با استقرار در15 پایگاه ثابت و سیار مجهز به خودروی آمبولانس وست نجات، تجهیزات امداد و نجات جمعیت هلال احمر در نقاط حادثه خیز استان از ۱۵ آذر تا ۲۵ اسفند ماه آماده ارائه خدمات به مسافران و هموطنان هستند.
مدیرعامل هلال احمر گیلان کاهش خسارات و تلفات حوادث ترافیکی، افزایش ایمنی و آرامش خاطر مسافران در جاده ها و خدمات امداد و نجات، بهره برداری بهینه از ظرفیت و توان عملیاتی امدادگران در ماموریت های امداد و نجات را از مهمترین اهداف اجرای این طرح برشمرد.
وی افزود: رها سازی مصدوم، درمان سرپایی و اضطراری نجات و کمک های اولیه به مصدومان و مجروحان تصادفات و سایر حوادث و سوانح از خدمات جمعیت هلال احمر در طرح امداد و نجات زمستانی است.
محمدی ادامه داد: همچنین مسافران و افرادی که در کولاک و برف گرفتار می شوند و نیز حادثه دیدگان ناشی از سرما در طرح امداد و نجات زمستانی از اسکان و تغذیه اضطراری این جمعیت برخوردار خواهند شد.
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