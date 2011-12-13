300 امدادگر در طرح امداد و نجات زمستانی گیلان مشارکت دارند

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر آغاز طرح امداد و نجات زمستانی را 15 آذر ماه سال جاری اعلام کرد و افزود: طرح امداد و نجات زمستانه با توجه به نزدیک شدن فصل زمستان و شروع زودرس سرما در سال جاری و لزوم ایجاد ایمنی در راستای کاهش تلفات و خسارات ناشی از تصادف و نیز ایجاد امکان تردد ایمن در جاده‌ ها و مقابله با حوادث ترافیکی و سرمازدگی امسال نیز همانند سال ‌های گذشته از سوی این جمعیت به مرحله اجرا گذاشته می ‌شود.

وی اظهارداشت: بیش از 300 امدادگر مجرب و آموزش دیده که در شرایط خاص مانند بارش برف شدید با فراخوان نیروهای ذخیره این تعداد افزایش می یابد با استقرار در15 پایگاه ثابت و سیار مجهز به خودروی آمبولانس وست نجات، تجهیزات امداد و نجات جمعیت هلال احمر در نقاط حادثه‌ خیز استان از ۱۵ آذر تا ۲۵ اسفند ماه آماده ارائه خدمات به مسافران و هموطنان هستند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان کاهش خسارات و تلفات حوادث ترافیکی، افزایش ایمنی و آرامش خاطر مسافران در جاده ها و خدمات امداد و نجات، بهره ‌برداری بهینه از ظرفیت و توان عملیاتی امدادگران در ماموریت‌ های امداد و نجات را از مهمترین اهداف اجرای این طرح برشمرد.

وی افزود: رها سازی مصدوم، درمان سرپایی و اضطراری نجات و کمک‌ های اولیه به مصدومان و مجروحان تصادفات و سایر حوادث و سوانح از خدمات جمعیت هلال ‌احمر در طرح امداد و نجات زمستانی است.

محمدی ادامه داد: همچنین مسافران و افرادی که در کولاک و برف گرفتار می ‌شوند و نیز حادثه ‌دیدگان ناشی از سرما در طرح امداد و نجات زمستانی از اسکان و تغذیه اضطراری این جمعیت برخوردار خواهند شد.

برگزاری دوره آموزشی اطفای حریق در هلال احمر رودبار ویژه دانش آموزان

وی همچنین گفت: دوره آموزش اطفای حریق با هدف ترویج فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه در دبیرستان های رحمت آباد و بلوکات شهرستان رودبار به اجرا در آمد.

مدیرعامل هلال احمر گیلان افزود: در این دوره آموزشی که با شرکت بیش از 180 نفر از دانش آموزان برگزار شد، شرکت کنندگان با انواع حریق، راه های پیشگیری و نحوه مقابله با آن آشنا شدند و نحوه اطفای حریق را ازسوی مربیان استان و به صورت تئوری فرا گرفتند.

وی اظهارداشت: همچنین دانش آموزان در این دوره آموزشی به صورت عملی در اطفای حریق فرضی مشارکت و آموخته های خویش را بازآموزی کردند.

محمدی آشنایی بیشتر دانش آموزان با حوادث، سوانح و ترویج فرهنگ امدادی را از اهداف اجرای این دوره آموزشی عنوان کرد.

برگزاری دو دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه 35 ساعته در هلال احمر لنگرود

وی ادامه داد: در این دوره های آموزشی که با حضور 75 نفر از علاقه مندان به مباحث امداد و کمک های اولیه برگزار شد، شرکت کنندگان مباحث مربوط به امداد، لزوم فراگیری آموزش های امدادی، انواع مصدوم، نحوه صحیح امداد رسانی، احیای قلبی - ریوی (CPR)، پانسمان و بانداژ را به صورت تئوری و عملی از سوی مربیان امداد و نجات هلال احمر فرا گرفتند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان افزود: شرکت کنندگان در صورت شرکت در آزمون پایان دوره و کسب امتیاز مربوطه گواهی پایان دوره دریافت می کنند.

وی یادآورشد: جمعیت هلال احمر استان گیلان با توجه به نیازمندی های آموزشی با هدف تحقق شعار" در هر خانواده یک امدادگر " دوره های متعدد آموزشی را به صورت تئوری و عملی در شعب جمعیت هلال احمرشهرستان ها برگزار می کند.