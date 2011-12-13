فرهنگ ایثار و شهادت ایران اسلامی را مقتدر نگه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید ارجمندفر، شامگاه دوشنبه در مراسم بزرگداشت شهدای عملیات محرم در مسجد زینبیه اعظم زنجان با یادآوری هشت سال دفاع مقدس و ایثار و از جان گذشتگی ملت ایران طی این هشت سال افزود: عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس و ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه های اسکتبار رقم خورد.



وی، با اشاره به شرایط مختلف طی هشت سال دفاع مقدس و وضعیت حاکم بر کشور و تحریم های دشمنان علیه ملت ایران در اوایل پیروزی انقلاب اسلام، تحمیل جنگ هشت ساله علیه ملت ایران را به عنوان یکی از مهم ترین توطئه های دشمنان دانست و افزود: آنچه طی 32 سال در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رخ داد هجمه توطئه های دشمنان علیه نظام بود که با ایثار و از جان گذشتگی و بصیرت و ولایتمداری همه توطئه های دشمنان با شکست مواجه شد.



سردار ارجمندفر با بیان اینکه در هشت سال دفاع مقدس دنیای استکبار با تمام توان در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صف آرایی کرده بود ادامه داد: ملت ایران با بصیرت و فرهنگ ایثار و شهادت و ولایت مداری مانع از تحقق اهداف شوم دشمنان شدند.



جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا با اشاره به مقطع زمانی اجرای عملیات محرم، افزود: عملیات محرم در زمانی اجرا شد که کشور در سخت ترین وضیت تحریم ها قرار داشت و امکان اجرای عملیات بزرگ برای ایران وجود نداشت.



سردار ارجمند فر با اشاره به تاکیدات حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر برگزاری عملیات کوچک همانند عملیات محرم افزود: عملیات محرم در سومین سال جنگ و در سه مرحله اجرا و نتایج قابل قبولی برای نظام در بر داشت.



وی، عملیات محرم را به عنوان برگ زرینی در تاریخ عملیات های رزمندگان اسلام عنوان کرد و افزود: ایمان به خدا و نصرت و نظر خدا باعث شد رزمندگان اسلام سربلند و پیروزمندانه در عملیات محرم موفق عمل کننند.



این فرمانده دوران دفاع مقدس، با بیان اینکه در جنگ ادای تکلیف و انجام وظیفه مهم بود افزود: وقتی منیت ها کنار گذاشته شد نصرت و رحمت الهی شامل حال رزمندگان و نظام شد و بر هر هجمه دشمن پیروز شدند.



سردار ارجمند فر، عامل اتحاد و یکپارچگی و اطلاعت از ولایت فقیه را عامل پیروزی نظام دانست و افزود: بصریت و اقدام به موقع موجب پیروزی های پی در پی رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس شد.



وی با یادآوری کودتای نوژه و حادثه طبس و سایر توطئه های دشمن افزود: خداوند همواره نصرت خود را برای ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایارن ارزانی داشتته است.



سردار ارجمندفر، با اشاره به در اختیار گرفتن پهپاد جاسوسی امریکا، نصرت و نظر خداوند در این امر را مورد تاکید قرار داد و گفت: همه موفقیت های رزمندگان اسلام در سایه نصرت الهی بوده و است.



جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) سپاه پاسداران در ادامه استان زنجان را استانی سرآمد در همه عرصه ها عنوان کرد و افزود: مغولاها در استان زنجان مسلمان شدند و همواره عالمان بزرگ و دارای مقام اجتهاد در استان حضور داشتند همچنین شور و شعور کربلای حسینی در برگزاری مراسم عزاداری بخصوص حسینیه و زینبیه اعظم وجود داشته است.



سردار ارجمندفر، نقش رزمندگان اسلام را طی هشت سال دفاع مقدس تاثیرگذار و مهم عنوان کرد و گفت: رزمندگان زنجانی در هشت سال دفاع مقدس همواره در اکثر عملیات ها به عنوان نیروهای خط شکن حاضر بوده اند.



وی در ادامه با اشاره به فتنه بعد از انتخابات 88، از بین رفتن این فتنه را تنها در سایه بصیریت و آگاهی و تبعیت از ولایت فقیه دانست و گفت: دشمن برای اجتماع زینبیه اعظم زنجان برنامه ویژه تدارک دیده بود که با درایت و بصیریت بالای هیئت امنای مسجد زینبیه اعظم زنجان و هوشیاری مردم و نیروهای انتظامی و امنیتی این توطئه دشمن خنثی شد.

وی با تاکید بر اینکه باید در همه مراحل شاخص ولایت فقیه باشد تاکید کرد: هر جا شک کردیم به شاخص ولایت فقیه توجه کنیم و از آن درس بگیریم.



سردار ارجمندفر با اشاره به انتخابات مجلس نهم، هوشیاری و بصیرت مردم را در این عرصه مورد تاکید قرار داد و گفت: در انتخابات مجلس باید سعی کنیم با کسانی که در فتنه 88 حضور داشتند همسو نشویم و با برکت و آگاهی دشمن را در تحقق اهداف شوم خود با شکست مواجه کنیم.



وی با اشاره به هزینه های میلیاردی توسط برخی کاندیداهای جریان فتنه و همچنین جریان انحرافی افزود: جریان انحرافی بعد از جریان فتنه سبز شکل گرفت و هر دو یک رویکرد و هدف را دنبال می کنند.

این مراسم در گرامیداشت 19 تن از شهدای زنجان عملیات محرم بود.

