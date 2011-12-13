پنج کیلومتر کمربند حفاظتی در مراتع تاکستان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عظیمی در این خصوص اظهارداشت: اجرای این طرح 620 میلیون ریال هزینه در بر داشته که از محل اعتبارات استانی تامین شده است.

وی گفت: ایجاد کمربند حفاظتی به منظور تفکیک زمینهای اراضی ملی و مستثنیات مردم انجام شده است.

عظیمی در ادامه افزایش حاکمیت دولتی بر منابع ملی، ارتقای امنیت سرمایه گذاری و حمایت و حفاظت از عرصه ها و کاهش دعاوی و مشکلات حقوقی را از مزایای مهم این طرح عنوان کرد.

وی ایجاد کمربند حفاظتی برای اراضی ملی این شهرستان را ضروری دانست و بیان کرد: اجرای این طرح از تخریب و تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو نیز جلوگیری می کند.

رئیس منابع طبیعی شهرستان تاکستان یادآورشد: اجرای این کمربند حفاظتی همچنین مرز بین اراضی ملی از اراضی کشاورزی، باغی و مسکونی را مشخص می کند.

عظیمی بکارگیری نیروی انتظامی و ایجاد یگان حفاظت، گشت و مراقبت و اطلاع رسانی، تامین و تجهیز نیروی حفاظتی، پیشگیری حریق، تجهیز و مرمت ساختمان های حفاظتی، ساماندهی معادن، توسعه شبکه رادیویی و اطفاء حریق را جمله فعالیت هایی داست که به منظور حفاظت از جنگل ها و مراتع توسط این اداره انجام می شود.