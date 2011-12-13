کریمی هفته آینده در کمیته انضباطی/ 9 مورد تنبیه و تشویق برای دربی 73

اسماعیل حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمان صدور رای کمیته انضباطی در خصوص حواشی و اتفاقات دربی 73 و همچنین اظهارات علی کریمی علیه عزیزالله محمدی گفت: جلسه روز دوشنبه بعدازظهر کمیته انضباطی پس از بررسی گزارشات و مستندات حواشی دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس، منجر به تعیین هفت مورد تنبیه و دو مورد تشویق شد.

وی در ادامه افزود: بنابراین پس از جمع بندی نهایی تا امروز سه شنبه و یا شنبه هفته آینده در خصوص حواشی دربی 73 و همچنین تشویقهایی که باید توسط کمیته انضباطی صورت گیرد، اعلام رای خواهیم کرد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین در خصوص اظهارات علی کریمی علیه رئیس سازمان لیگ برتر که پس از دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس در جام حذفی توسط وی بیان شد، خاطر نشان کرد: قرار شده بود که در جلسه کمیته انضباطی با توجه به گزارشات، فیلمها و مستندات موجود در خصوص اظهارنظرهای علی کریمی بحث و تصمیم گیری شود تا در خصوص احضار و یا عدم احضار وی به جمع بندی برسیم.

حسن‌زاده در ادامه افزود: این موضوع در جلسه بعدازظهر دوشنبه کمیته انضباطی بررسی شد و در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که علی کریمی را برای ادای پاره‌ای از توضیحات در خصوص اظهارنظر وی در مورد عزیزالله محمدی به کمیته انضباطی احضار کنیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: با توجه به اینکه روز گذشته در خصوص احضار علی کریمی به جمع بندی رسیدیم قطعا احضار وی در هفته جاری نخواهد بود و به هفته آینده موکول می‌شود.