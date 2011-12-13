پژوهشکده های دانشجویی در هفت خان مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، در سال 1387بنا به به دستور مقام معظم رهبری پژوهشکده های دانشجویی با هدف گسترش پژوهش محوری وتحقق جنبش نرم افزاری راه اندازی شدند وعده ای از هسته های علمی دانشجویی فعال و خودجوش قدم در راه تحقیقات در این مراکز برداشتند.

ایجاد نشاط علمی در دانشگاه ها، تقویت بنیه علمی دانشجویان از دیگر فواید این مراکز تحقیقاتی است واین مراکز اگر به گونه ای منظم مدیریت و سازماندهی شوند اساسی ترین نقش را در تقویت قدرت کشور در عرصه علمی دارند و در تربیت دانشجویان به عنوان سکان داران آینده علمی وسیاسی کشور بیشترین نقش را دارد.

همانطور که مقام معظم رهبری علم را مهم ترین سرچشمه قدرت عنوان می کنند علی رغم مزایای فراوان این پژوهشکده‌های دانشجویی آموزه بخش اعظمی از دانشگاه نه تنها پژوهشکده علمی نداشته بلکه تعداد پژوهشکده های فعال دانشجویی در سطح دانشگاه های کشور در حد انگشت شماری است در این گزارش عمده ترین دلایل عدم فعالیت پژوهشکده های علمی را از زبان مسئولان جویا شدیم.

عدم حمایت مالی اساسی ترین مشکل پژوهشکده های دانشجویی است

فرمانده بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند عدم حمایت مالی مناسب از پژوهشکده و پژوهش های دانشجویی را اساسی ترین مشکل پژوهشکده های دانشجویی عنوان کرد.

سید کاظم یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پژوهشکده های دانشجویی از مهم ترین راهبردهای رهبری برای ارتباط بخش صنعتی کشور با بخش علمی است و تقویت پژوهشکده ها مهم ترین نقش را در شکوفایی کوتاه مدت بخش صنعتی کشور دارد.

وی افزود: دانشجویان به صورت خود جوش اقدام به راه اندازی پژوهشکده هایی دانشجویی کرده و می توان بهترین ایده های صنعتی وعلمی را در این پژوهشکده ها یافت ولی به دلیل عدم حمایت مالی از این طرح ها بسیاری از دانشجویان از فعالیت های پژوهشی دلزده شده و یا بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه به دلیل بی مهری برخی از مسئولان عازم کشورهای غربی شده و پدیده فرار مغزها به وجود می آید.

فرمانده بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند تصریح کرد: حمایت از پژوهشکده های دانشجویی علاوه بر تولید علم در کشور موجب جلوگیری ازآسیب های اجتماعی در بدنه دانشجویی کشور می شود.

کاظمی کمبود مواد اولیه، تجهیزات آزمایشگاهی،عدم در دسترس بودن کتب پژوهشی وامکانات مالی را ازدیگر دلایل کمبود پژوهشکده های دانشجویی درسطح دانشگاه های کشور عنوان کرد.

وی یادآورشد: تحقق منویات مقام معظم رهبری از مهم ترین ماموریت های مسئولان و نشانه ولایت پذیری آنها بوده بنابراین باید در راه اندازی و حمایت از پژوهشکده های دانشجویی در سطوح مختلف علمی در دانشگاه ها فعال باشند.

قطب بندی سیاسی در دانشگاه ها عامل کمرنگی فعالیت علمی دانشجویان

عضو پژوهشکده علمی شهید نوربخش دانشگاه بیرجند در گفتگوبا مهر قطب بندی سیاسی را مهم ترین عامل کمرنگی وعدم پرداختن به پژوهش های علمی در دانشگاه ها عنوان کرد.

مریم محمدی اظهارداشت: قطب بندی های سیاسی و نسبت دادن اقشار مختلف دانشجویی به طیف های سیاسی خاص باعث شده دانشجویان بیشتر وقت خود را صرف جدل در خصوص این مباحث کنند.

وی افزود: علی رغم دستور مقام معظم رهبری در خصوص پژوهشکده های فعال دانشجویی تنها دانشگاه بیرجند دارای پژوهشکده دانشجویی فعال آن هم نه در همه بخش ها بلکه در بخش های خاصی است.

عضو پژوهشکده شهید نور بخش دانشگاه بیرجند عدم همکاری ارگان های مختلف در پروژه های علمی و کمبود بودجه مراکز تحقیقاتی و سلسله مراتب اداری را از مهم ترین مشکلات پژوهشکده های دانشجویی عنوان کرد.

محمدی با بیان این که دانشگاه بیرجند با 46 انجمن علمی فعال ترین دانشگاه شرق کشور در بخش علمی است، گفت: در صورت تامین اعتبار پروژه های دانشجویان در سطح بین المللی نیز قابلیت رقابت دارد.

وی یادآور شد: درصورت راه اندازی آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه بیرجند و تجهیز کتابخانه پژوهشکده های دانشجویی می توانیم شاهد سرآمدی دانشگاه در مباحث مختلف علمی در سطح کشورباشیم.

پژوهشکده های دانشجویی حساس ترین مراکز علمی کشور/ عدم وجود امکانات برای انجام طرح های پژوهشی

مسئول پژوهشکده دانشجویی شهید نوربخش نیز در گفتگو با مهر پژوهشکده های دانشجوی را حساس ترین مراکز علمی کشور عنوان کرد و گفت: حمایت مالی از پژوهشکده ها سکوی جهش علمی کشور است.

محمد یدالهی دانشگاه بیرجند یکی از دانشگاه های پیشگام کشور در تاسیس پژوهشکده دانشجویی دانست و بیان کرد: پژوهشکده علمی دانشگاه بیرجند در ابتدا کار خود را با چند هسته علمی کوچک آغاز کرده و در حال حاضر در بخش علوم انسانی و سایر علوم دارای هسته علمی است.

مسئول پژوهشکده دانشجویی شهید نوربخش تصریح کرد: عدم بودجه کافی برای پژوهش های دانشجویی از جمله مشکلاتی است که در پژوهشکده ها دامن گیر دانشجویان است.

یدالهی عدم تدوین برنامه مناسب علمی در بخش علوم انسانی را ازدیگر مشکلات پژوهشکده ها در بخش علوم انسانی عنوان کرد.

وی یادآورشد: عدم امکانات مناسب برای طرح های پژوهشی فاخر در سطح کشور و بین الملل از مشکلاتی است که مسئولان باید در حل آن کوشا باشند.

فعالیت 46 انجمن علمی در دانشگاه بیرجند

معاون فرهنگی دانشگاه بیرجند در گفتگو با مهر بیان کرد: هم اکنون دانشگاه بیرجند با 46 انجمن علمی فعال ترین دانشگاه علمی در سطح کشور است.

احمد لامعی بیان کرد: علی رغم کمبود بودجه دانشگاه در بخش علمی و فرهنگی دانشجویان حضور چشمگیری در فعالیت های علمی و فرهنگی دانشگاه داشته اند.

وی افزود: در حال راه اندازی آزمایشگاه های مجهز در سطح دانشگاه هستیم که این امر می تواند کمک شایانی به پژوهش های دانشجویی کند.

معاون فرهنگی دانشگاه بیرجند با بیان اینکه تحریم ها موجب کمبود برخی از مواد حساس آزمایشگاهی شده است، گفت: این کمبودها نتودانسته مانع انجام پژوهش های دانشجویی و فعالیت انجمن های علمی شود.

لامعی کسب مقام های نخست جشنواره ملی حرکت توسط انجمن های علمی این دانشگاه را نشانه علاقه فروان دانشجویان به مباحث علمی عنوان کرد.

وی ادامه داد: دانشجویان علی رغم کمبودها شاهکارهای عظیم علمی را خلق کرده ونام ایران را در سطح جهان سرافزار کرده اند.