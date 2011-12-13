تمام امکانات البرز در راستای توسعه پژوهش و تحقیق بکار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید عدالتیان شامگاه دوشنبه در نشست مشترک دانشگاه علمی کاربردی با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان که در سالن های همایش اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای توسعه تحقیق و پژوهش باید تمام امکانات و تجهیزات استان البرز بکار گیری شود.

مشاوره آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان البرز ابراز داشت: باید از تمام ظرفیت و پتانسیل های استان البرز در راستای توسعه تحقیق و پژوهش و همچنین نزدیک تر کردن روابط دانشگاه ها با صنایع بکار گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی نیازمند بودجه دولت نیست، اضافه کرد: تمام تلاش ما تامین و توسعه نیروی انسانی متخصص استان البرز است.

رئیس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: نیروی انسانی متخصص مهم ترین سرمایه اصلی در راستای توسعه صنعت به شمار می رود.

نیروی انسانی کار باید بر اساس نیازهای صنعتی تربیت شود

مشاوره آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان البرز ابراز داشت: نیروی انسانی کار در بازار و تجارت باید بر اساس نیازهای صنعتی تربیت شود.