به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی دشتکی شامگاه دوشنبه در جلسه مسجد زینبیه اعظم زنجان بابیان اینکه اجتماع عزاداری هشتم و یازدهم محرم مردم زنجان به عنوان نمونه در جهان مطرح است افزود: آنچه در عزاداریهای مردم زنجان مطرح است دور بودن از بدعتها و خرافات و برگزاری مراسم عزاداری سالم است.

وی با بیان اینکه در ایام محرم سال‌جاری عزاداری‌ها بسیار منظم و با همکاری بسیار خوب ارگان‌های مختلف برگزار شد افزود: توجه به محتوای عزاداری‌ها و مفهومی اجرا کردن برنامه‌ها از ویژگی‌های عزاداری امسال بود.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی یک دستاورد بسیار مهم محسوب می‌شود افزود: مسئولان و مردم استان زنجان باید اقدامات لازم را در زمینه برگزاری هر چه بیشتر نمایشگاه‌های این چنین در استان انجام دهند.

حجت الاسلام دشتکی گفت: نمایشگاه فرهنگ عاشورایی با انسجام خوبی برگزار شد و یکی از موضوعات محوری آن آشنایی افراد جامعه با فداکاری‌های صورت گرفته توسط امام حسین (ع) بوده است.

وی با مثبت ارزیابی کردن برگزاری نمایشگاه‌های این چنینی در استان و کشور یادآور شد: برگزاری این نمایشگاه در ایام ماه محرم کمک شایانی به آشنایی هر چه بیشتر مردم با واقعه عاشورا می‌کند.



حجت‌الاسلام دشتکی با منحصر به فرد اعلام کردن نمایشگاه فرهنگ عاشورایی زنجان اضافه کرد: یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد نمایشگاه فرهنگ عاشورایی حضور طلاب و روحانیون از کشورهای مختلف جهان بود.



وی با بیان اینکه در این نمایشگاه از ابزارهای بسیار مناسبی برای انتقال مفاهیم عاشورایی و دینی استفاده شده بود، یادآور شد: یکی از علل اصلی نظم این نمایشگاه برنامه‌ریزی مناسب برای برگزاری آن بوده است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه این نمایشگاه در طول برگزاری با استقبال خوبی از سوی شهروندان زنجانی مواجه شد، افزود: یکی از علل این امر علاقه مردم استان زنجان به امام حسین (ع) و ائمه معصومان (ع) است.



حجت‌الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی موجب آشنایی نمایندگان سایر کشورهای جهان با فرهنگ مردم ایران و به تبع آن استان زنجان در برگزاری مراسم مذهبی شد گفت: با توجه به حضور 22 کشور جهان در نمایشگاه فرهنگ عاشورایی برگزاری این نمایشگاه موجب آشنایی بیشتر مردم استان با نحوه عزاداری سایر کشورها شد.

عضو هیئت امنای زینبیه زنجان نیز نذورات نقدی عزاداران حسینی مسجد زینبیه اعظم زنجان را دو میلیارد و 800 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: 700 گرم طلا و دو هزار و 600 راس دام زنده و ذبح شده از جمله نذورات اهدایی به این مسجد بود.

محمد عینی فر افزود: دهه اول محرم یکهزار خادم افتخاری نیز انتظامات عزاداری مسجد زینبیه اعظم زنجان را بر عهده داشتند.

وی، همچنین از ثبت معنوی مسجد زینبیه زنجان در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: در حال حاضر این مسجد در آثار ملی کشور به ثبت رسیده و اقدامات ثبت معنوی آن نیز در دست اقدام است.

