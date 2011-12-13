سه هزار قاضی با شوراهای حل اختلاف کشور همکاری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین قره داغی در جلسه بررسی وضعیت زندانیان شوراهای حل اختلاف استان زنجان افزود: پارسال 72نفراز زندانیان شوراهای حل اختلاف با همکاری و مشارکتهای مردمی از زندان آزاد شدند.

وی به ساماندهی اجرای احکام در شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و ادامه داد: پس از نظرسنجی از 25 استان کشور به دستور رئیس قوه قضائیه مقررشد که اجرای احکام در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود.

قره داغی با اشاره به افزایش آمار پرونده های اجرای احکام در شوراها افزود: باید تلاش کرد تا زمینه آزادی زندانیان مالی شورای حل اختلاف با کمک ستاد دیه و کمیته امداد امام خمینی (ره) فراهم شود.

معاون رئیس کل دادگستری زنجان نیز با بیان اینکه از نظر قانونی بازدید مسئولان و قضات شوراهای حل اختلاف از زندانها مطلوب نیست، گفت: باید زمینه بازدید از زندانها و آگاهی از وضعیت زندانیان شورای حل اختلاف فراهم شود.

توکل حیدری شمار زندانیان شورای حل اختلاف استان زنجان را 64 نفر اعلام و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک با همکاری ستاد دیه و کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان زمینه آزادی این زندانیان فراهم شود.