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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

رئوفی نژاد:

عزاداری حسینیه و زینبیه اعظم زنجان الگوی عزاداریهای جهان اسلام است

عزاداری حسینیه و زینبیه اعظم زنجان الگوی عزاداریهای جهان اسلام است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان، عزاداری حسینیه و زینبیه اعظم این استان را الگو و نمونه برای جهان اسلام دانست و گفت: همه هیئتهای عزاداری در سطح جهان عزاداری باشکوه مردم زنجان را سرمشق قرار می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه دوشنبه در جمع هیئت امنای مسجد زینبیه اعظم زنجان، افزود: اجتماع باشکوه حسینیه و زینبیه اعظم زنجان نمونه سالم و بی آلایش از عزاداریها برای اباعبدالله حسین(ع) است.
 
وی با اشاره به هجمه های اسکتبار برای ضربه زدن به اعتقادات و عزاداریهای شیعیان و مسلمانان، ادامه داد: شکوه و عظمت عزاداری مردم استان زنجان توطئه های دشمن در بدعت گذاری در عزاداریها را نقش برآب می کند.
 
رئوفی نژاد عزت و عظمت شیعه به برکت نهضت عاشورا حاصل و با روحیه شور و شعور حسینی مردم ایران عجین شده و باید عزاداریها با شکوه تر از سالهای گذشته برگزار شود.
 
‌استاندار زنجان گفت: عزاداری مردم استان زنجان امسال به دور از ه گونه خرافه گرایی در سلامت کامل برگزار و جهانیان نیز نظاره گر شور و شعور حسینی مردم زنجان بودند.
 
رئوفی نژاد افزود: عزاداریهای وصف ناشدنی مردم زنجان الگویی برای هیئتهای عزاداری است.
 
استاندار زنجان گفت: زنجان باید از ظرفیت موجود برای الگوسازی در بخشهای مختلف به نحو مطلوب استفاده کند.
 
رئوفی نژاد، ضروت آسیب شناسی عزاداری حسینیه و زینبییه اعظم زنجان را یادآورشد و گفت: برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی فرهنگ عاشورایی با حضور 22 کشور جهان از اقدامات ارزشمند استان در ترویج فرهنگ عاشورایی بود.
کد مطلب 1482174

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