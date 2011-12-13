عزاداری حسینیه و زینبیه اعظم زنجان الگوی عزاداریهای جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه دوشنبه در جمع هیئت امنای مسجد زینبیه اعظم زنجان، افزود: اجتماع باشکوه حسینیه و زینبیه اعظم زنجان نمونه سالم و بی آلایش از عزاداریها برای اباعبدالله حسین(ع) است.

وی با اشاره به هجمه های اسکتبار برای ضربه زدن به اعتقادات و عزاداریهای شیعیان و مسلمانان، ادامه داد: شکوه و عظمت عزاداری مردم استان زنجان توطئه های دشمن در بدعت گذاری در عزاداریها را نقش برآب می کند.

رئوفی نژاد عزت و عظمت شیعه به برکت نهضت عاشورا حاصل و با روحیه شور و شعور حسینی مردم ایران عجین شده و باید عزاداریها با شکوه تر از سالهای گذشته برگزار شود.



‌استاندار زنجان گفت: عزاداری مردم استان زنجان امسال به دور از ه گونه خرافه گرایی در سلامت کامل برگزار و جهانیان نیز نظاره گر شور و شعور حسینی مردم زنجان بودند.

رئوفی نژاد افزود: عزاداریهای وصف ناشدنی مردم زنجان الگویی برای هیئتهای عزاداری است.

استاندار زنجان گفت: زنجان باید از ظرفیت موجود برای الگوسازی در بخشهای مختلف به نحو مطلوب استفاده کند.

رئوفی نژاد، ضروت آسیب شناسی عزاداری حسینیه و زینبییه اعظم زنجان را یادآورشد و گفت: برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی فرهنگ عاشورایی با حضور 22 کشور جهان از اقدامات ارزشمند استان در ترویج فرهنگ عاشورایی بود.