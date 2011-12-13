1200 خانوار عشایر به ایلام کوچ کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، یار محمد کریمی اظهار داشت: این خانوار عشایری از استانهای لرستان، کرمانشاه و همدان به مناطق قشلاقی این استان کوچ کرده‌اند.

وی ادامه داد: عشایر کوچنده در مناطق مرزی مهران و دهلران کوچ قشلاقی را شروع کرده‌اند.

مدیر کل امور عشایری استان ایلام عنوان کرد: یک هزار و 500 کارت تردد برای عشایر کوچ‌روی استان صادر شده است.

وی ادامه داد: این تعداد کارت برای سه هزار و 500 خانوار عشایری ساکن در مناطق مختلف عشایری استان استان صادر شده است.