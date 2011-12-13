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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

کریمی:

1200 خانوار عشایر به ایلام کوچ کردند

1200 خانوار عشایر به ایلام کوچ کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت: در سال جاری یک هزار و 200 خانوار عشایر از سایر استانها به استان ایلام کوچ کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یار محمد کریمی اظهار داشت: این خانوار عشایری از استانهای لرستان، کرمانشاه و همدان به مناطق قشلاقی این استان کوچ کرده‌اند.

وی ادامه داد: عشایر کوچنده در مناطق مرزی مهران و دهلران کوچ قشلاقی را شروع کرده‌اند.

مدیر کل امور عشایری استان ایلام عنوان کرد: یک هزار و 500 کارت تردد برای عشایر کوچ‌روی استان صادر شده است.

وی ادامه داد: این تعداد کارت برای سه هزار و 500 خانوار عشایری ساکن در مناطق مختلف عشایری استان استان صادر شده است.

این مسئول یادآور شد: عشایر کوچ‌رو ایلام با تولید سالانه هزاران تن انواع فرآورده‌های دامی نقش مهمی در اقتصاد این استان دارند.

11 هزار خانوار عشایر در استان ایلام زندگی می کنند.

کد مطلب 1482179

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