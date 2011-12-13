68 مصوبه استانی دولت اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عدم صدور مجوزهای ملی برخی از مصوبات و کمبود اعتبار از جمله مهمترین دلایل اجرایی نشدن آنها بوده است

وی بیان داشت: در سفر دور چهارم تکلیف این مصوبات مشخص و مشکلات آنها رفع خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: از 495 مصوبه اجرایی شده از سفرهای دور اول، دوم و سوم 295 مصوبه آن تکمیل شده و 200 مصوبه در دست اجرا است.

حبیبی بیان کرد: در سفرهای دور اول تا سوم رئیس جمهور و هیئت دولت به این استان بیش از دو هزار و 266 میلیارد تومان اعتبار و بیش از یک هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شد.

وی اظهار داشت: مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان 188 مصوبه با اعتباری افزون بر 960 میلیارد ریال بود که بیش از 99درصد از این مصوبات اجرایی شده و یا به بهره برداری کامل رسیده است.

حبیبی مصوبات سفر دوم هیئت دولت و رئیس جمهور به استان را 183 مورد با اعتباری افزون بر 767 میلیارد تومان عنوان کرد و یادآورشد: 60 درصد این مصوبات اجرایی شده و یا به اتمام رسیده‌اند.

وی گفت: دور سوم سفر نیز 171 مصوبه با اعتباری افزون بر یک هزار و 394 میلیارد تومان در برداشت که از این تعداد 11 مورد اقدام شده و 160 مورد نیز در دست اقدام و پیگیری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: سفر دور سوم به استان بعد از فصل بودجه ‌ریزی سازمانها و وزارتخانه‌ها بود و تخصیص اعتبار مورد نیاز این پروژه‌ها از سوی سازمان‌های مربوطه با مشکل مواجه شد.

وی افزود: با این حال همه موافقت‌نامه‌ها و مطالعات بسیاری از پروژه‌های این دور از سفر انجام و روند اجرایی آنها آغاز شد.

رئیس جمهور و هیئت دولت در چهارمین سفر استانی خود به کهگیلویه و بویراحمد فردا چهارشنبه به یاسوج سفر می کنند.