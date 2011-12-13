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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۹

ارزیابی کیفیت نان استان تهران در طرح نظارتی ویژه/نظارت بر آژانسهای تهران از امروز

ارزیابی کیفیت نان استان تهران در طرح نظارتی ویژه/نظارت بر آژانسهای تهران از امروز

تهران - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از اجرای طرح نظارتی ویژه ارزیابی کیفیت نان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد موسوی مجد اظهار داشت: این طرح با همکاری سازمان استاندارد، تعزیرات حکومتی، غله منطقه یک، اتحادیه نانوایان برای ارزیابی عملکرد کارخانجات آرد استان اجرا خواهد شد.

وی افزود: طی اجرای این گشت‌ مشترک، نظارت و بازرسی ویژه‌ای بر تولید و توزیع، قیمت و کیفیت آرد جهت عرضه به نانوایان سطح شهر صورت می گیرد.

این مسئول گفت: سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به صورت شبانه روزی آماده دریافت شکایات گرانفروشی، کم فروشی و عدم نصب نرخنامه از واحدهای نانوایی است.

 آژانسهای سطح شهر تهران از امروز نظارت می شوند

وی همچنین از اجرای طرح نظارت بر آژانسهای سطح شهر تهران خبر داد و اضافه کرد: طرح نظارتی رسیدگی به آژانسهای سطح شهر از امروز در سطح شهر تهران آغاز خواهد شد.

موسوی مجد یادآور شد: همزمان با اجرای این طرح، کلیه آژانسهایی که نرخ مصوب اتحادیه را رعایت نکنند با هماهنگی ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور، کارت سوخت آنها باطل و به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه آژانسهای سطح شهر موظفند قیمتهای مصوب اعلامی از سوی اتحادیه را رعایت کنند اظهارداشت: چنانچه شهروندان شکایتی در خصوص افزایش قیمتها داشته باشند، با تلفن 124 تماس بگیرند.

کد مطلب 1482187

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