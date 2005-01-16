محمد حمزه زاده : عدم تمركز درتصميم گيري و تنظيم نبودن برنامه ها به ما ضربه زد / سياست " هر روز يك كتاب " سوره ي مهر ، حاصل كم كاري مسئولين قبلي بود





پديد آورنده ي كتاب " سبز آسماني " در گفت و گو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر ، ضعف اقتصادي ، كتاب محور بودن آموزش و پرورش كه باعث انزجار كودكان ازكتاب مي شود ، كتابخوان نبودن بزرگسالان و جذاب نبودن كتابها و گسترش رسانه اي مثل تلويزيون را علت اصلي كمبود مطالعه بين كودكان و نوجوانان دانست و تصريح كرد : كتابخواني بايد ازكودكي به كودك آموزش داده شود و ازسن پيش دبستاني ، كودكان بايد با كتاب مانوس شوند.

مديرنشرسوره ي مهردرباره ي اين فعاليت هاي اين واحد نشركه به حوزه ي هنري سازمان تبليغات اسلامي وابسته است ، اظهار داشت : سوره ي مهر ، دوره هاي مختلفي را پشت سرگذاشته و از سال 78 تاسيس شده است ، در فاصله ي زماني تاسيس حوزه تا سال 78 حدود 1500 عنوان كتاب و بعد ازسال 78 تاكنون ، حدود 400عنوان اثر مكتوب به چاپ رسيده است كه 350 عنوان آن مربوط به دو سال اخير است ، ما براي همه ي گروه هاي سني كتاب چاپ مي كنيم و حدود 200 عنوان آن مربوط به كودكان ونوجوانان است.







درسال 75 يا 76 حوزه ي هنري موفق به چاپ سيصد وهفتاد كتاب شد ، اما اين موفقيت ، حاصل كم كاري سالهاي قبل بود و درگذشته كارنامه ي نشرحوزه ازنظركمي قابل توجه نبوده است ، چرا كه در كنار چاپ كتب خوب و عميق ، كتابهاي زيادي هم درنوبت انتشار ماندند ، درپايان دوره ي مديريت قبلي ، حدود 400 عنوان كتاب در نوبت انتشار بود كه بعضي از آنها هشت سال در انتظارچاپ ماندند .

حمزه زاده درباره ي سياست مسئولين سابق اين انتشارات درتوليد كتاب ، مبني برانتشار" هرروزيك كتاب " افزود : درسال 75 يا 76 حوزه ي هنري موفق به چاپ سيصد وهفتاد كتاب شد ، اما اين موفقيت ، حاصل كم كاري سالهاي قبل بود و درگذشته كارنامه ي نشرحوزه ازنظركمي قابل توجه نبوده است ، چرا كه در كنار چاپ كتب خوب و عميق ، كتابهاي زيادي هم درنوبت انتشار ماندند ، درپايان دوره ي مديريت قبلي ، حدود 400 عنوان كتاب در نوبت انتشار بود كه بعضي از آنها هشت سال در انتظارچاپ ماندند .

وي اعلام كرد كه در طول دو سال گذشته ، او و همكارانش تمام تلاش خود را صرف چاپ كتبي كردند كه درسالهاي گذشته در نوبت چاپ مانده بودند .







نويسنده ي كتاب پرتقال خوني تصريح كرد : انتشارات حوزه درسالهاي گذشته ازعدم تمركز درتصميم گيري و تنظيم نبودن برنامه توليد يا چاپ و توزيع ضربه خورده است كه دردو سال گذشته قسمتي از آن مشكلات برطرف شده است.



وي گفت : كفه ي توليد هميشه ازكفه توزيع سنگين تر است و براي حل اين مسئله سوره مهر در تمام استان ها نمايندگي هايي افتتاح كرده و حاصل آن اين بوده است كه به صفر رسيدن موجود در كتابهاي حوزه از 36 ماه به 12 ماه كاهش يافته است.

وي افزود: كه دردو سال اخير بيش از هشتاد عنوان ازكتابهاي سوره مهر به چاپ هاي دوم تا پنجم رسيده اند و همين طور متوسط تيراژ از 1600 نسخه به 4200 نسخه درسال 83 رسيده است.

حمزه زاده ارتقا وجه انتشاراتي حوزه ي هنري را به يك بنگاه بزرگ و معتبر نشر كتاب و مجله ، تقويت بازوي توزيع سوره ي مهر و ورود به بازار جهاني كتاب را از اهداف اصلي دانست و اعلام كرد : درحال حاضر مركز آفرينش هاي ادبي حوزه ي هنري ، مشغول ترجمه ي پنج اثرمعتبر ادبي ايراني به زبان انگليسي براي ورود به بازارجهاني كتاب است.







پديد آورنده ي كتاب " چشم ، چشم دوماهي " درگفت وگو با مهر، درباره ي انتقاد بعضي ازنويسندگان ازنحوه ي توزيع كتاب هايشان درانتشارات حوزه ي هنري تصريح كرد : سوره ي مهر ادعا ندارد كه در زمينه توزيع ، قدم هاي بلندي برداشته است ، اما هم اكنون درجاده ي پيشرفت دراين موضوع گام برداشته است.



محمد حمزه زاده به توليد وتوزيع كارتهاي اعتباري كتاب توسط سوره ي مهر با همكاري بانك پارسيان اشاره كرد و ثبت اطلاعات كتابهاي توليد شده درسايت اينترنتي سوره ي مهر و درج خبر چاپ كتابها همراه با نقد و ... در رابطه با كتابهاي توليدي اين انتشاراتي در رسانه ها را نشانه ي پيشرفت دراين زمينه دانست.؟





به گفته ي وي ، هم اكنون كتاب هاي توليدي سوره ي مهر به جز فروشگاه هاي خود حوزه ي هنري در بسياري از كتاب فروشي هاي ديگر نيز عرضه مي شود .



وي افزود : سوره ي مهر؛ عمدتا توليد كننده ي كتابهايي با محتواي خاص به عنوان كتب ارزشي يا در راستاي اعتقادات ديني است و اين محدوده ي توزيع سوره ي مهر را تا حد زيادي مشخص مي كند .



خاصيت كلي حوزه ي هنري اين است كه به پرورش نويسندگان بپردازد وعمده ي كساني كه كتابي درحوزه از آنها به چاپ رسيده به نوعي عضو حوزه هنري بوده اند .



حمزه زاده اين مسئله را از نقاط قوت اين موسسه دانست وگفت: ممكن است اين مسئله به مذاق همه شركت هاي پخش كتاب و يا كتابفروشان خوش نيايد. و با همه اين موارد ، باز هم فروش يك كالاي فرهنگي را در كشور كار سختي عنوان كرد.



محمد حمزه زاده در مورد فعاليت هاي سوره ي مهر در راستاي جذب نويسندگان معتبر اعلام كرد كه چاپ به موقع كتاب ، توزيع مناسب ، تجديد چاپ و عمل به تعهدات مالي ، از راههاي تلاش اين شركت براي جذب نويسندگان است وي عنوان كرد كه اخلاقا در مورد تاريخ چاپ و توزيع كتاب به نويسندگان قول قطعي داده مي شود تا اعتماد نويسندگان مجددا به نشرحوزه جلب شود و گفت: در گذشته حوزه تقريبا بهترين شرايط را براي نويسندگان فراهم مي كرده است اما به دليل عدم انتشار به موقع و تجديد چاپ ، رضايت نويسندگان فراهم نمي شد.



وي در مورد نحوه ي فعاليت هاي سوره ي مهر درحوزه ي كودكان و نوجوانان گفت : كه تاكنون حجم كتب كودكان و نوجوانان زياد نبوده است اما درحال حاضر با تاسيس مركز آفرينشهاي فرهنگي و هنري كودكان و نوجوانان " توليد محصولات فرهنگي براي اين گروه سني در اولويت قرارخواهد گرفت.

مديرانتشارات سوره ي مهر در پاسخ به خبرنگارمهر درباره ي وجود آماري مبني براينكه درگذشته بيش ازپنجاه درصد ازكتب چاپ شده درحوزه ؛ مربوط به نويسندگاني بوده است كه به نحوي درسيستم حوزه ي هنري مشغول به كاربوده اند ، گفت : خاصيت كلي حوزه ي هنري اين است كه به پرورش نويسندگان بپردازد وعمده ي كساني كه كتابي درحوزه از آنها به چاپ رسيده به نوعي عضو حوزه ي هنري بوده اند .



وي افزود : اين موضوع براي ناشران ديگر كمتر صدق مي كند و تلاش حوزه اين است كه فرزندان دست پرورده ي خود را در سيستم خود حفظ كند .