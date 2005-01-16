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۲۷ دی ۱۳۸۳، ۸:۲۴

گفت و گوي اختصاصي مهر با مدير انتشارات " سوره ي مهر "

محمد حمزه زاده : عدم تمركز درتصميم گيري و تنظيم نبودن برنامه ها به ما ضربه زد / سياست " هر روز يك كتاب " سوره ي مهر ، حاصل كم كاري مسئولين قبلي بود

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : محمد حمزه زاده - متولد سال 1348 در تهران ، اولين اثرش را در بيست و دو سالگي منتشر كرد و در 24 سالگي سردبير مجله ي رشد دانش آموز شد ، تا امروز 14 عنوان كتاب منتشر كرده كه عمدتا قصه براي كودكان و نوجوانان بوده است ، همچنين چند جايزه از جشنواره هاي مختلف را از آن خود كرده و از سال 81 به عنوان مدير واحد انتشارات حوزه ي هنري ( سوره ي مهر ) مشغول به كار است .


پديد آورنده ي كتاب " سبز آسماني " در گفت و گو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر ،  ضعف اقتصادي ، كتاب محور بودن آموزش و پرورش كه باعث انزجار كودكان ازكتاب مي شود ، كتابخوان نبودن  بزرگسالان  و جذاب نبودن كتابها و گسترش رسانه اي مثل تلويزيون را علت اصلي كمبود مطالعه بين كودكان و نوجوانان دانست و تصريح كرد :  كتابخواني بايد ازكودكي به كودك آموزش داده شود  و ازسن پيش دبستاني ، كودكان بايد با كتاب مانوس شوند.

مديرنشرسوره ي مهردرباره ي اين فعاليت هاي اين واحد نشركه به حوزه ي هنري سازمان تبليغات اسلامي وابسته است ، اظهار داشت : سوره ي مهر ، دوره هاي مختلفي را پشت سرگذاشته و از سال 78 تاسيس شده است  ، در فاصله ي زماني تاسيس حوزه تا سال 78 حدود 1500 عنوان كتاب و بعد ازسال 78 تاكنون ، حدود 400عنوان اثر مكتوب به چاپ رسيده است  كه 350 عنوان آن مربوط به دو سال اخير است ، ما براي همه ي گروه هاي سني كتاب چاپ مي كنيم و حدود 200 عنوان آن مربوط به كودكان ونوجوانان است.


درسال 75 يا 76 حوزه ي هنري موفق به چاپ سيصد  وهفتاد كتاب شد ،  اما اين موفقيت  ، حاصل كم كاري سالهاي قبل بود و درگذشته كارنامه ي نشرحوزه ازنظركمي قابل توجه نبوده است ،  چرا كه در كنار چاپ كتب خوب و عميق ، كتابهاي زيادي هم درنوبت انتشار ماندند ،  درپايان دوره ي مديريت قبلي ، حدود 400 عنوان كتاب در نوبت انتشار بود كه بعضي از آنها هشت سال در انتظارچاپ ماندند .

حمزه زاده درباره ي سياست مسئولين سابق اين انتشارات درتوليد كتاب ،  مبني برانتشار" هرروزيك كتاب "  افزود : درسال 75 يا 76 حوزه ي هنري موفق به چاپ سيصد  وهفتاد كتاب شد ،  اما اين موفقيت  ، حاصل كم كاري سالهاي قبل بود و درگذشته كارنامه ي نشرحوزه ازنظركمي قابل توجه نبوده است ،  چرا كه در كنار چاپ كتب خوب و عميق ، كتابهاي زيادي هم درنوبت انتشار ماندند ،  درپايان دوره ي مديريت قبلي ، حدود 400 عنوان كتاب در نوبت انتشار بود كه بعضي از آنها هشت سال در انتظارچاپ ماندند .

وي اعلام كرد كه در طول دو سال گذشته ، او و همكارانش تمام تلاش خود را صرف چاپ كتبي كردند كه درسالهاي گذشته در نوبت چاپ مانده بودند .


نويسنده ي كتاب پرتقال خوني تصريح كرد :  انتشارات حوزه درسالهاي گذشته ازعدم تمركز درتصميم گيري و تنظيم نبودن برنامه توليد يا چاپ و توزيع ضربه خورده است كه دردو سال گذشته قسمتي از آن مشكلات برطرف شده است.

وي گفت :  كفه ي توليد هميشه ازكفه توزيع سنگين تر است و براي حل اين مسئله سوره مهر در تمام استان ها نمايندگي هايي افتتاح كرده و حاصل آن اين بوده است كه به صفر رسيدن موجود در كتابهاي حوزه از 36 ماه به 12 ماه كاهش يافته است.

وي افزود: كه دردو سال اخير بيش از هشتاد عنوان ازكتابهاي سوره مهر به چاپ هاي دوم تا پنجم رسيده اند و همين طور متوسط تيراژ از 1600 نسخه به 4200 نسخه درسال 83 رسيده است.

حمزه زاده ارتقا وجه انتشاراتي حوزه ي هنري را به يك بنگاه بزرگ و معتبر نشر كتاب و مجله ، تقويت بازوي توزيع سوره ي مهر  و ورود به بازار جهاني كتاب را از اهداف اصلي دانست و اعلام كرد : درحال حاضر مركز آفرينش هاي ادبي حوزه ي هنري ، مشغول ترجمه ي پنج اثرمعتبر ادبي ايراني به زبان انگليسي براي ورود به بازارجهاني كتاب است.


پديد آورنده ي كتاب " چشم ، چشم دوماهي " درگفت وگو با مهر، درباره ي انتقاد بعضي ازنويسندگان ازنحوه ي توزيع كتاب هايشان درانتشارات حوزه ي هنري تصريح كرد :  سوره ي مهر ادعا ندارد كه در زمينه توزيع ، قدم هاي بلندي برداشته است ، اما هم اكنون درجاده ي پيشرفت دراين موضوع گام برداشته است.

محمد حمزه زاده به توليد وتوزيع كارتهاي اعتباري كتاب توسط سوره ي مهر با همكاري بانك پارسيان اشاره كرد و ثبت اطلاعات كتابهاي توليد شده درسايت اينترنتي سوره ي مهر و درج خبر چاپ كتابها همراه با نقد و ... در رابطه با كتابهاي توليدي اين انتشاراتي در رسانه ها را نشانه ي پيشرفت دراين زمينه دانست.؟

به گفته ي وي ، هم اكنون كتاب هاي توليدي سوره ي مهر به جز فروشگاه هاي خود حوزه ي هنري در بسياري از كتاب فروشي هاي ديگر نيز عرضه مي شود .

وي افزود : سوره ي مهر؛ عمدتا توليد كننده ي كتابهايي با محتواي خاص به عنوان كتب ارزشي يا در راستاي اعتقادات ديني است  و اين محدوده ي توزيع سوره ي مهر را تا حد زيادي مشخص مي كند .

خاصيت كلي حوزه ي هنري اين است كه به پرورش نويسندگان بپردازد وعمده ي كساني كه كتابي درحوزه از آنها به چاپ رسيده به نوعي عضو حوزه هنري بوده اند .

حمزه زاده اين مسئله  را از نقاط قوت اين موسسه دانست وگفت: ممكن است اين مسئله به مذاق همه شركت هاي پخش كتاب و يا كتابفروشان خوش نيايد. و با همه اين موارد ، باز هم فروش يك كالاي فرهنگي را در كشور كار سختي عنوان كرد.


محمد حمزه زاده در مورد فعاليت هاي سوره ي مهر در راستاي جذب نويسندگان معتبر اعلام كرد كه چاپ به موقع كتاب ، توزيع مناسب ، تجديد چاپ و عمل به تعهدات مالي ، از راههاي تلاش اين شركت براي جذب نويسندگان است وي عنوان كرد كه اخلاقا در مورد تاريخ چاپ و توزيع كتاب به نويسندگان قول قطعي داده مي شود تا اعتماد نويسندگان مجددا به نشرحوزه جلب شود و گفت: در گذشته حوزه تقريبا بهترين شرايط را براي نويسندگان فراهم مي كرده است اما به دليل عدم انتشار به موقع و تجديد چاپ ، رضايت نويسندگان فراهم نمي شد.

وي در مورد نحوه ي فعاليت هاي سوره ي مهر درحوزه ي كودكان و نوجوانان گفت : كه تاكنون حجم كتب كودكان و نوجوانان زياد نبوده است اما درحال حاضر با تاسيس مركز آفرينشهاي فرهنگي و هنري كودكان و نوجوانان " توليد محصولات فرهنگي براي اين گروه سني در اولويت قرارخواهد گرفت.

مديرانتشارات سوره ي مهر در پاسخ به خبرنگارمهر درباره ي وجود آماري مبني براينكه درگذشته بيش ازپنجاه درصد ازكتب چاپ شده درحوزه ؛ مربوط به نويسندگاني بوده است كه به نحوي درسيستم حوزه ي هنري مشغول به كاربوده اند ، گفت : خاصيت كلي حوزه ي هنري اين است كه به پرورش نويسندگان بپردازد وعمده ي كساني كه كتابي درحوزه از آنها به چاپ رسيده به نوعي عضو حوزه ي هنري بوده اند .

وي افزود : اين موضوع براي ناشران ديگر كمتر صدق مي كند و تلاش حوزه اين است كه فرزندان دست پرورده ي خود را در سيستم خود حفظ كند .

کد مطلب 148219

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