دانشجویان پیام نور سنندج خروج آمریکا از عراق را بررسی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه اولین همایش در حوزه علوم سیاسی در استان کردستان از سوی انجمن علوم سیاسی "ده نگی رامیاران" دانشگاه پیام نور مرکز سنندج برگزار شد و طی آن افراد سخنران به مسئله خروج آمریکا از عراق و همچنین تاثیر آن بر تحولات منطقه پرداختند.

مدیر گروه رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور در این همایش اظهار داشت: مطالعه انقلابها برای رسیدن به تئوری اصلی در حل اختلافات وظیفه اصلی کارشناس علوم سیاسی است و به همین دلیل تلاش می شود که زمینه برای برگزاری همایش های این چنین در مرکز پیام نور سنندج فراهم شود.

سالار مرادی اظهار داشت: عواقب و تاثیرات خروج آمریکا از عراق نیازمند شناسایی عوامل، رویارویی با نتایج منفی آن و کنترل آن اثرات دارد و تحولات ایجاد شده در اهرمهای مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان یک واقعیت قابل بررسی و نیازمند تامل بیشتر از سوی سیاستمداران است.

وی با بیان اینکه تدریس رشته علوم سیاسی در استان کردستان نوپاست، افزود: برگزاری اولین همایش تخصصی در رشته علوم سیاسی، برگزاری اولین دوره آموزش خبرنگاری در مرکز پیام نور و منتشر کردن اولین نشریه سیاسی استان کردستان کار موفق انجمن رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج است که در طول چهار سال از آغاز تدریس در در این مرکز موفقیت های خوبی کسب شده است.

در ادامه این همایش "دکتر قدرت الله احمدیان" مدرس علوم سیاسی دانشگاه رازی، "دکتر اسکندر مرادی" دکترای جغرافیای سیاسی و "وریا شیخ ذکریای" کارشناس ارشد روابط بین الملل به بیان مطالب و بررسی موضوع خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق و تاثیراتی که این حرکت در کشورهای منطقه و عراق دارد، پرداختند.

در پایان همایش مراسم جلسه پرسش و پاسخ با حضور دانشجویان و شرکت کنندگان نیز برگزار شد.