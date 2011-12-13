به گزارش خبرگزاری مهر، خوزه مورینیو در این مجموعه کارتونی که با نام "مورینیو و آقایان خاص" تولید می‌شود در نقش خود ظاهر خواهد شد.

مورینیو در این فیلم به کودکان کمک خواهد کرد تا سطح خود را در فوتبال و نیز به لحاظ انسانی ارتقا بخشند. شرکت پرتغالی "اسپورتس استارز مدیا" در نظر دارد برای ساخت این فیلم در فوریه 2012 به بازار سهام لندن پا بگذارد و برآورد کرده که هزینه ساخت این کارتون یک میلیون و 750 هزار پوند خواهد بود و از آن طرف سه میلیون و 750 هزار پوند سود خواهد کرد.

این شرکت فیلمسازی در نظر دارد در لندن سرمایه گذاری کند، جایی که مورینیو به همراه چلسی به دو عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ برتر، دو جام حذفی و دو جام اتحادیه فوتبال انگلیس دست پیدا کرد.

مورینیو وقتی در ژوئن سال 2004 قدم به "استمفوردبریج" گذاشت خود را به عنوان "آقای خاص" معرفی کرد. مورینیو در کنار موفقیتهایی که در تیم انگلیسی به دست آورده با پورتو و اینتر به عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا هم دست پیدا کرده است.

بر پایه گزارش بی بی سی، مورینیو غالبا به دلیل اظهارات صریح خود، جنجال آفرینی کرده است. در سال 2005 رئیس کمیته داوران یوفا پس از دیدار تیمهای چلسی و بارسلونا در چارچوب رقابتهای لیگ قهرنانان اروپا این مربی را "دشمن فوتبال" خطاب کرد.

تیم فوتبال رئال مادرید با مربیگری خوزه مورینیو روز شنبه با نتیجه 3 بر یک در چارچوب رقابتهای لالیگا مقابل بارسلونا تن به شکست داد.