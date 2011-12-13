خرید کتاب دیگر دغدغه مردم نیست/ فروش پائین در نمایشگاه امسال اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، برای تهیه گزارش در مورد نمایشگاه کتاب سوار یکی از تاکسیهای کیانپارس می شوم. وقتی به راننده می گویم به نمایشگاه می روم در جوابم گفت: مگر نمایشگاهی برگزار شده چون قبلا که نمایشگاه برگزار می شد حتی امکان تردد خودروها از آن منطقه هم میسر نبود ولی امروز از ازدحام خبری نیست.

راننده وقتی متوجه می شود نمایشگاه کتاب در حال برگزاری است، می گوید: در این گرانی سرسام آور کی حوصله خوندن کتاب و وقت تلف کردن دارد.



وارد نمایشگاه که می شوم خلوتی آن کاملا مشهود است. یاد برگزاری نمایشگاه فروش محصولات لوازم آرایشی که چندی قبل در این محل برگزار شد افتادم که آنقدر استقبال مردم زیاد بود که جای سوزن انداختن هم نبود و جلو در اصلی نمایشگاه ازدحامی از مردم و خودروها تشکیل شده بود و اینجاست که کتاب چقدر مظلوم است که حتی قدرت رقابت با لوازم آرایشی را هم ندارند.



تقریبا سکوتی خاص بر نمایشگاه حکفرماست و خبری از هیاهو نیست تا اینکه طبلها و سرودهای غرفه های مردم عرب و بختیاری این سکوت را می شکند. هنگام ورود به سالنهای نمایشگاه این گله را می شد در چشم خیلی از غرفه داران دید که خبری از فروش سال قبل نیست. این نمایشگاه 40 درصد تخفیف دارد و می توان از طریق دریافت کارت خرید الکترونیکی از یکی از بانکهای مستقر در نمایشگاه به این تخفیف دست یافت.



مسئول فروش انتشارات "نگاه" در نمایشگاه می گوید: سال قبل یکی از بهترین نمایشگاه هایی که شرکت کردم همین اهواز بود که تقریبا فروش بالایی داشت ولی امسال فروش خیلی کمتر شده است. روز اول و دوم که اصلا خبری از فروش نبود و روز سوم وضع کمی بهتر شده ولی با وجود این فروش 50 درصد سال قبل هم نیست.



وی در خصوص علت عدم استقبال مردم می گوید: در شهر که می روم به وضوح متوجه می شوم که تبلیغات صورت گرفته برای این نمایشگاه کم است و شاید مردم هنوز اطلاع کاملی از برگزاری چنین نمایشگاهی ندارند.



مسئول فروش انتشارات «محبان الحسین» هم در خصوص نمایشگاه می گوید: فروش ما نسبت به دوره قبل که اینجا بودیم بیش از 50 درصد کاهش یافته که احساس می کنم برای این نمایشگاه تبلیغات خوبی صورت نگرفته تا مردم از برگزاری آن آگاهی داشته باشند. ضمن اینکه این نمایشگاه 40 درصد تخفیف دارد ولی تعداد فراوانی از مردم از چگونگی ارائه این تخفیفها اطلاع ندارند.



وی افزود: حتی برای چگونگی تخفیف گرفتن هم اطلاع رسانی خوبی صورت نگرفته و چند مشتری داشتم که کتاب خریدند و هنگام خروج متوجه چگونگی ارائه تخفیف شدند و برگشتند ضمن اینکه مسئولان می توانستند در چند نقطه از شهر سرویسهای رفت و برگشت برای مردم تعیین می کردند تا مردم اشتیاق بیشتری برای حضور در نمایشگاه پیدا کنند.



مسئول فروش انتشارات «برف» نیز می گوید: سال قبل در این نمایشگاه شرکت نکردم ولی چون تعریف فروش بالای آن را از همکاران شنیدم امسال شرکت کردم ولی فروش مت تا روز سوم خیلی ضعیف بوده و برای ما که در سراسر استانهای کشور در نمایشگاه های مختلف شرکت می کنیم قابل قبول نبوده است.

اما مدیرکل ارشاد خوزستان که در محل نمایشگاه حاضر بود اعتقاد دیگری دارد و می گوید: به نظر من استقبال مردم کم نشده بلکه فضای نمایشگاه بیشتر شده و مردم در محل پراکنده شده اند هر چند من هم شنیده ام که غرفه داران و انتشاراتی ها از فروش پائین گله دارند.



حجت السلام سید لطف الله سپهر افزود: از سویی دیگر دانشگاه چمران اهواز نیز قرار است امروز و فردا نمایشگاه کتب دانشگاهی را برگزار کند و با این کار استقبال از فروش کتابهای دانشگاهی نیز کمتر شده است. همچنین چون هنوز فضای محرم در جامعه غالب است، تبلیغات محیطی نمایشگاه کتاب هنوز دیده نشده و مردم هنوز در حال و هوای محرم هستند.



وی در خصوص گله غرفه داران به کمبود تبلیغات محیطی در سطح شهر نیز گفت: ما دو برابر سال گذشته بیلوبورد و بنر در سطح شهر نصب کرده ایم و حتی یک میلیون پیامک هم قرار است برای مردم ارسال شود به همین دلیل نمی توان گفت که تبلیغات برای نمایشگاه کم بوده یا کاهش یافته است.



سپهر در مقایسه این نمایشگاه با نمایشگاه سال قبل نیز می گوید: سال قبل ما 170 غرفه داشتیم که امسال 293 غرفه داریم و این طبیعی است که فروش سال قبل بین این تعداد غرفه سرشکن می شود و فروش کمتر شود ولی با این وجود من اعتقاد دارم تا پایان نمایشگاه فروش غرفه داران رقم رضایت کننده ای خواهد بود زیرا استقبال مردم روز به روز در حال افزایش است.



مدیرکل ارشاد خوزستان با انتقاد از صدا و سیما به عنوان رسانه ملی می افزاید: سال گذشته صدا و سیما در بخش اطلاع رسانی خوب کار کرد ولی امسال متاسفانه رسانه ملی برای اطلاع رسانی مطالباتی داشت که از لحاظ ریالی برای ما مقدور نبود در حالیکه برای برگزاری چنین نمایشگاه های فرهنگی انتظار همکاری بیشتری از سایر دستگاه ها می رود.



سپهر تصریح کرد: برگزاری چنین نمایشگاهی با این تعداد عنوان و تنوع کتاب در استان خوزستان بی سابقه است و از نظر ما برگزاری چنین نمایشگاهی یک موفقیت به حساب می آید.



در حال ترک نمایشگاه هستم و سوار تاکسی که می شوم یاد حرفهای راننده تاکسی اولی می افتم اما واقعیتی که در خصوص گرانی اقلام از آن صحبت می شود دیگر کمتر اجازه وجود کتاب در سبد اقلام خرید خانواده ها را فراهم کرده است.

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گزارش : علی نواصر