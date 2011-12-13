ماهانه 16 تن زباله عفونی در سمنان جمع آوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مریم شهریاری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مقدار جمع آوری زباله عفونی در هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال حدود 128تن زباله های عفونی از بیمارستان ها، درمانگاه ها، آزمایشگاه ها و از مطب پزشکان متخصص و عمومی جمع آوری شده است.



وی اقدامات انجام شده در این راستا را جانمایی مکان استقرار زباله سوز در مرکز دفن و اخذ مجوز از محیط زیست و مرکز بهداشت عنوان کرد و گقت: ساخت مکان استقرار زباله سوز در مرکز دفن و استقرار دستگاه های زباله سوز، تجهیز مکان استقرار زباله سوز در مرکز دفن به آب شهری و برق 90 کیلو وات، تهیه لوازم و احداث حدود 734 متر شبکه 20 کیلوولت فشار قوی و و مشخص کردن محل "ویژه حمل پسماندهای عفونی" جهت حمل بهداشتی و بی خطرسازی پسماندها از دیگر اقدامات در این زمینه است.



به گفته وی، تهیه لباس کار، دستکش مناسب، چکمه و ماسک جهت استفاده کارگران حمل زباله های عفونی، نصب تهویه، چراغ و کپسول ضدحریق متناسب با مساحت سالن امحا و جعبه کمک های اولیه، تهیه لوازم مورد نیاز با حداکثر کارایی جهت حفظ سلامت کارگران مرتبط با سوزاندن زباله، تهیه شیر به صورت روزانه برای اپراتورهای زباله سوز و نصب آبگرمکن برای استحمام اپراتورهای زباله سوز پس از سوزاندن زباله ها از دیگر این اقدامات است.



شهریاری حداکثر زمان ماند برای جمع آوری پسماندهای عفونی در روزهای گرم سال را 24 ساعت و در روزهای سرد را 48 ساعت عنوان کرد و گفت: زباله های عفونی توسط کارگران با لباس های مخصوص و ماسک جمع آوری شده و به وسیله خودرو حمل پسماندهای عفونی به مرکز دفن واقع در 27 کیلومتری جاده نظامی سمنان در داخل کوره زباله سوز دانشگاه علوم پزشکی سمنان سوزانده می شود.



وی تصریح کرد: خاکسترهای تولید شده بعد از استخراج از کوره در کیسه های سربسته ریخته شده و در سایت دفن مخصوص پسماندهای عفونی دفن می شود.



مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندها و تبدیل مواد شهری شهرداری سمنان از شستشو همه روزه اتاقک دپو و سالن کوره سوز و خودرو حمل پسماندهای عفونی خبر داد و گفت: در حال حاضر چهار روز در هفته زباله های عفونی بیمارستان ها و درمانگاه ها و دو روز در هفته زباله های عفونی مطب های پزشکان جمع آوری می شود.