خروج نیروهای آمریکایی پایان سلطه غرب در عراق نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله احمدیان شامگاه سه شنبه در اولین همایش تخصصی بررسی خروج آمریکا از عراق و تاثیر آن بر تحولات منطقه که در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج برگزار شد، اظهار داشت: عراق دارای حکومتی مصنوعی است و هرگز به دمکراسی به معنی واقعی نمی رسد و خروج فیزیکی نیروهای نظامی کشور آمریکا از این کشور به معنی پایان سلطه کشورهای غربی در عراق نیست.

وی با اشاره به اینکه هزینه اقتصادی تحمیل ناپذیر اشغال عراق یکی از عوامل موثر در خروج آمریکا از عراق بوده است، افزود: شعار اصلی در این خروج بروز مشکلات اقتصادی و اختلافات درون حزبی در آستانه برگزاری انتخابات در کشور آمریکاست.

استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به هزینه سالانه بالای 100 میلیارد دلاری که برای جنگ با افغانستان و عراق از سوی کاخ سفید هزینه می شد، افزود: هزینه گزاف این اشغال برون مرزی در کاهش بودجه های دفاعی آمریکا و کشورهای هم پیمانش و ایجاد بحران گسترده اقتصادی، افزایش بیکاری و ضربه زدن به سرمایه گذاری موثر بود.

احمدیان نپذیرفتن حق "کاپیتالاسیون" حق مصونیت قضایی در بررسی جرائم و تخلفات نیروهای آمریکایی در خاک این کشور از سوی جریان رادیکال کشور عراق را یکی از دیگر عوامل موثر در خروج آمریکا دانست و اعلام کرد: هرچند عملا نیروی نظامی آمریکا از خاک عراق خارج شده است ولی این خروج برعکس ورود آنها که بسیار مهم و پر سرو صدا بود تاثیر زیادی در اقتصاد و توسعه در عراق ندارد.

وی بیان کرد: عراق کشوری متشکل از عناصر هویتی مختلف از اقوام و مذاهب متعدد است که وجود عناصر مصنوعی آن موجب عدم ثبات در این کشور شده است و در چشم انداز آینده این کشور آغاز خشونت و جنگ داخلی که در زمان دیکتاتوری صدام حسین به علت خودکامگی وی وجود نداشته است، پیش بینی می شود.

استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به اینکه قدرت آمریکا در عراق عوامل ناسازگار را کنترل می کرد، گفت: حضور آمریکا به عناصر ناسازگار اعتماد به نفس می داد و آنها را در کنار هم متحد می ساخت که بعد از خروج آنها سوء ظن در عراق بین اقوام افزایش می یابد.

احمدیان اعلام کرد: انعقاد پیمان استراتژیک میان بغداد و واشنگتن امری بسیار مهم است که علیرغم عدم حضور فیزیکی نیروهای آمریکا در عراق، کاخ سفید همچنان قدرت اقتصادی در شرکت های بزرگ نفتی، ساختمان سازی و انرژی را در دست دارد.

وی نهادسازی بر ماندن در عراق را هدف آمریکا دانست و اظهار داشت: بزرگترین تولید کننده نفت در دنیا کرکوک است که شرکت های نفتی آمریکا در قراردادهای خود بر تولید 12 هزار بشکه ای نفت در این شهر اصرار دارند و این هدف نشان دهنده سیاست های آمریکا برای ماندگاری در عراق است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: ایران می تواند روابط خود را بعد از خروج نیروی امنیتی آمریکا در تمام ابعاد با کشور عراق گسترش دهد چرا که اولین دفتر کنسولی در عراق، در دفاتر ایران در سلیمانیه بود که این بیانگر تاریخ و سابقه بسیار کهن روابط این دو کشور است.

احمدیان در پایان آسیب ناشی از هژمونی اصلی شکل گیری معمای امنیتی در عدم وجود قدرت برتر بین الملل در خاک عراق را در این کشور برای برقراری امنیت موثر دانست و بیان کرد: امنیت درون حزبی در عراق تنها با حضور نیروهای امنیتی ممکن بود که خروج فیزیکی آنها آغازگر جنگ داخلی در عراق است.

