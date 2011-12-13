سواحل غربی آمریکا در تسخیر جنبش تسخیر / بنادر آمریکا تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، شب گذشته بنادر مهمی در ایالتها و شهرهای مهمی چون اوکلند، کالیفرنیا، پورتلند، اورگون، لانگ ویو، واش و ... مجبور به تعطیل کردن فعالیتهای خود شدند.

دلیل این تعطیلی آن بود که هزاران نفر از معترضان به نظام سرمایه داری آمریکا این بنادر را به تصرف خود درآورده بودند.

بر اساس این گزارش، در تظاهرات شب گذشته مردم آمریکا که در سواحل غربی این کشور برگزار شد دست کم 10 هزار نفر حضور داشتند. تظاهرات شب گذشته در پی فراخوان "بندر اوکلند را تصرف کنید" که برای اولین بار در تاریخ دوم نوامبر( 40 روز پیش)اعلام موجودیت کرد برگزار شد.

ترتیب دهندگان تظاهرات شب گذشته پس از موفقیت در تعطیل کردن فعالیت چند بندر از ادامه برگزاری تظاهرات خود در اعتراض به نظام سرمایه داری آمریکا خبر دادند.

بر اساس این گزارش، در پی توقف فعالیت در بنادر سواحل غربی آمریکا، کامیونهایی که برای جابجایی بار به این بنادر آمده بودند برای چندین ساعت بدون انجام فعالیت خاصی در محل بودند که همین امر سبب برهم خوردن نظم در غرب آمریکا شده بود.

"بوتز رایلی" از ترتیب دهندگان تظاهرات شب گذشته به واشنگتن تایمز گفت : ما بندر اوکلند را برای یک روز کاری تعطیل کردیم ماموریت تمام شده، اما مجددا برمی گردیم.

به نوشته این روزنامه، یکی از اهداف تظاهرات شب گشته آن بود که به مقامات آمریکا بگویند جنبش آنها تمام نشده است. در همین رابطه تظاهرات کنندگان شب گذشته ابراز امیدواری کردند که جنبش تسخیر در سایر ایالاتها و شهرها به ویژه در نیویورک به نتیجه برسد و تظاهرات کنندگان وال استریت را تسخیر کنند.

واشنگتن تایمز می نویسد : تعطیل شدن بنادر غرب آمریکا که از نظر اقتصادی سهم مهمی در واردات و صادرات کالا دارند بدون شک زیانهای اقتصادی به همراه داشته، اما رقم آن هنوز مشخص نیست.

جنبش تسخیر وال استریت 17 سپتامبر هنگامی آغاز شد که گروهی از مردم در مرکز تجاری نیویورک در اعتراض به نابرابری های گسترده و فساد در سطوح بالا، تجمع کردند. با وجود مانع تراشی های پلیس و دستگیری‌های گسترده، جنبش "تصرف" اکنون به دیگر شهرهای بزرگ آمریکا نیز رسیده است.



این جنبش همچنین الهام بخش تظاهرات و اعتراضات مشابه در کشورهای مختلف جهان از جمله استرالیا، انگلیس، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و پرتغال بوده است. درهمین حال در کانادا، نیروهای پلیس روز چهارشنبه تعدادی از معترضان جنبش موسوم به تصرف تورنتو را بازداشت کردند.