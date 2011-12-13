مجلس لایحه موافقتنامه تجارت آزاد ایران و سوریه را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی تقاضای دولت و 15 نفر از نمایندگان در رابطه با تغییر دستور کار مجلس و اولویت در بررسی لایحه موافقت نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی و جمهوری عربی سوریه به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان با 142 رای موافق، 12 رای مخالف، 16 رای ممتنع از مجموعه 217 نماینده حاضر در مجلس با اولویت و بررسی خارج از نوبت این لایحه در صحن علنی مجلس موافقت کردند. 62 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

در ادامه علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دفاع از این لایحه اظهار داشت: آمریکا با استفاده از هم پیمانان اروپایی و منطقه‌ای خود میلیاردها دار برای تغییر ساختار سیاسی حاکم بر سوریه سرمایه گذاری می کند و شبکه‌های عربی منطقه مثل العربیه نیز در همین راستا اقدام به پخش سریال‌ها و فیلمهای هدف دار در این رابطه می‌کنند.

وی افزود: در سفری که به ترکیه داشتیم به دولت ترکیه در رابطه با همراهی با سیاست‌های آمریکا علیه سوریه اعتراض کردیم.

وی با بیان اینکه سوریه سالها در کنار گروه‌های جهادی در مقابل اسرائیل ایستادگی کرده است، اظهار داشت: تجارت آزادی یکی از محورهایی است که می‌تواند هدف جمهوری اسلامی را در حمایت از سوریه محقق کند. این لایحه گامی بلند در جهت حمایت از دولت و ملت سوریه است.

بروجردی در پایان تاکید کرد: با تصویب این لایحه پاسخی دندان شکن و قاطع به آمریکا و هم پیمانانش می دهیم.

همچنین نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه سوریه در شرایط خاصی قرار دارد از نمایندگان درخواست کرد که با تصویب این لایحه پیام مقاومت را به مخالفین مبارزه با صهیونیسم بدهند.

در پایان این لایحه با 142 رای موافق، 4 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. در این رای گیری نیز 62 نماینده حاضر در صحن شرکت نکردند.