برخی شعرهای عاشورایی رویکردی مدرن و پست مدرن به این حادثه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین سوگواره شعر «خیمه‌های سوخته» عصر روز یکشنبه 20 آذر و همزمان با دهه دوم ماه محرم با حضور جمعی از شاعران جوان در سالن سینما تئاتر بهاران در تهران برگزار شد.

در این برنامه، تعدادی از شاعران متخصص در حوزه ادبیات آئینی و عاشورایی شامل ناصر فیض، حمیدرضا شکارسری، سعید بیابانکی، محمدسعید میرزایی و امیر مرزبان، جمعی از شاعران جوان و نیز مسئولان مدیریت شهری منطقه 17 حضور داشتند.

حمیدرضا شکارسری در سخنانی در این برنامه گفت: در تاریخ شعر عاشورایی، شاعر به سه وجه از این حادثه نظر داشته است؛ وجه سوگمندانه حادثه عاشورا، وجه حماسی حادثه عاشورا و وجه عرفانی حادثه عاشورا. البته شاعر عاشورایی در تمام این وجوه پیام‌رسانی حادثه عاشورا را مد نظر داشته است.

وی افزود: البته وجه سوگمندانه حادثه عاشورا به خاطر وسعت ماتم این حادثه، تاریخ سترگ‌تری دارد. در وجه سوگمندانه عاشورا هم معروف‌ترین شعر، از آن محتشم کاشانی است: «باز این چه شورش است که در خلق عالم است».

شاعر «باز هم جمعه‌ای گذشت» اضافه کرد: البته تا پیش از اینکه محتشم و دیگر شاعران صفوی درباره عاشورا شعر بسرایند، وجه حماسی در این اشعار غالب بوده است.

شکارسری گفت: وجه عرفانی شعر عاشورا هم زاده خودِ شعر عاشورایی است و نه بُعد عینی این حادثه. به پاس مجموعه «گنجینه اسرار» هم باید از «عمان سامانی» به عنوان سرسلسله شاعران این وجه از شعر عاشورایی یاد کرد.

وی همچنین با قرائت اشعاری از احمد عزیزی افزود: او هم با پیشینه عرفانی شعرش هر گاه به مفاهیم دینی از جمله عاشورا روی آورده، رویکردی تقریباً عرفانی داشته است.

این شاعر حوزه آئینی از احمد عزیزی به عنوان پایه‌گذار برخی استعاره‌ها در اشعار عاشورایی یاد کرد و گفت: تشبیه حضرت فاطمه (س) به یاس اولین بار توسط احمد عزیزی صورت گرفت.

شکارسری همچنین تاکید کرد: البته بعضی از اشعار عاشورایی روزگار ما در هیچ یک از این گروه‌ها (سوگمندانه، حماسی و عرفانی) حادثه نمی‌گنجند؛ در این قوالب شاعر شخصیت‌‌های عاشورایی را در زمان حال تصویر می‌کند. به عبارت دیگر این شخصیت‌ها در خیابان‌های شعر حضور دارند و رویدادهای عاشورا هم در زمان حاضر به وقوع می‌پیوندند.

وی از این جریان به عنوان رویکرد مدرن و پست مدرن به حادثه عاشورا یاد کرد.