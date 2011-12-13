تمام کشته ‌شدگان حادثه فولاد غدیر تعیین هویت شدند

علی سلیمان ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر حادثه انفجاری که در فولاد غدیر یزد رخ داد، پنج نفر در محل حادثه و سه نفر در بیمارستان به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند که به هویت کشته‌شدگان به رغم سوختگی بسیار شدید مشخص شده است.

وی افزود: عدنان عزیزی، عبدالحمید صادقی، مصیب کریمی ‌راد، مرداد خالق ‌پور، ایرج مهاجری، ولی محمدی، رحم‌الدین نورزهی و خدارحم اولیازهی کشته شدگان این حادثه هستند که جسد آنها به پزشکی قانونی ارجاع شده است.

سلیمان‌زاده ادامه داد: در این حادثه در مجموع 19 نفر کشته و زخمی شده‌اند آمار کشته‌ شدگان اولیه پنج نفر بود اما تا اواسط روز گذشته این آمار به هشت نفر رسید.

وی عنوان کرد: هم ‌اکنون بقیه زخمی شدگان در بیمارستان سوانح سوختگی یزد بستری هستند.

سیلمان‌زاده گفت: تاکنون دو نفر از فوتی‌ های حادثه به نام‌ های ایرج مهاجری و خدارحم اولیا زهی نیز به خانواده‌ هایشان تحویل داده شده‌اند.

یکشنبه شب بر اثر حادثه ‌ای در یکی از کوره‌های ذوب فلزات فولاد غدیر یزد انفجاری رخ داد که به دنبال آن هشت نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند.

مسئولان هنوز علت حادثه را مشخص نکرده‌ اند ضمن اینکه مدیرعامل این کارخانه که متعلق به بخش خصوصی است هم‌ اکنون در بازداشت به سر می ‌برد.

اغلب حادثه دیدگان و کشته شدگان فولاد غدیر یزد افراد غیربومی بوده اند.