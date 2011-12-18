پشت میز نشینی؛ تعبیر نادرست اشتغال/ جوانان از کار تعریف غلط دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اشتغال یک مسئله بسیار مهم و زیربنایی محسوب می شود که تمامی عرصه های فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی را در بر می گیرد و اگر در خانواده ای فرد شاغل وجود نداشته باشد آن خانواده نمی تواند به مطالبات، اقتصادی و اجتماعی خود دست پیدا کند.

مهمترین وجه مشترک همه تمدنها این بوده که از آغاز شکل‌گیری همگی اساسا پیرامون مسئله کار ساماندهی شده‌اند و تمدنهای مختلف را بر محور کار اصلی که در آن تمدن بوده اسم‌گذاری و شناسایی می‌کنیم بنابراین وقتی بحث از کار به میان می‌آید باید توجه داشت به مهمترین عنصر تمدن‌ساز در جامعه بشری فکر می‌کنید.

انتخاب صحیح شغلی که منطبق و هماهنگ با توانایی ها و تمایلات فرد و همچنین نیازهای جامعه باشد علاوه بر تامین رضایت خاطر و افزایش بازدهی در کار فرد به برقراری تعادل در تامین جنبه های مختلف نیازهای یک جامعه نیز کمک می کند.

عمده توسعه ملی را پدیده‌هایی از قبیل فقر، مهاجرت روستایی، وضعیت سرمایه اجتماعی، نابرابریهای درآمدی و نگرانیهای مربوط به امنیت در نظر بگیریم می‌توان نشان داد که اشتغال با تک‌تک این عوامل رابطه وثیق دارد.

در این وضع برخورد سهل‌انگارانه با اشتغال به معنای محروم کردن بخشهای بزرگی از جمعیت از مشارکت در امر توسعه ملی است.



برخورد سهل انگارانه و شتابزده با اشتغال تبعات بسیار بدی در زیر بنای جامعه نسل آینده ایران خواهد داشت.

نکته دیگر این است که از بعضی ابعاد اهمیت وجوه غیراقتصادی اشتغال از وجوه اقتصادی‌اش بیشتر است و همه چیز در این رابطه به اندیشه و دیدگاه فرد در خصوص انواع شغلها و حرفه ها دارد. بدیهی است که اگر تصور یک فرد در مورد شغلی منفی باشد و به اجبار بدان اشتغال ورزد پس از مدتی از کار خسته، بازدهی لازم را نداشته و چه بسا آن را رها کند.

رضایت شغلی که نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغل است زائیده عواملی همچون روابط حاکم بر محیط کار و از آن مهمتر تحت تاثیر عوامل فرهنگی و در واقع جایگاه اجتماعی آن شغل در فرهنگ مردم آن دیار است.

دولت نهم و دهم در چند سال اخیر توجه ویژه ای به اشتغال جوانان داشته و به این جمع بندی رسیده که ریشه بسیاری از مشکلات و مسائل جامعه در بیکاری است.

اما باید توجه داشت که اقدامات ضربتی برای تولید فرصتهای شغلی بدون در نظر گرفتن فرهنگ سازیهای لازم نتیجه دلخواه را نخواهد داشت و موجب می شود تا بسیاری از جوانان همچنان بیکار مانده و یا به اجبار شغلی را که در شان خود نمی بینند انتخاب کنند که مسلما شغلی پایدار نخواهد بود و هر لحظه به دنبال تغییر مکان هستند.

با بررسی اجمالی از دیدگاه جامعه نسبت به شغلهایی همچون کشاورزی، دامداری و کسب و کار اصطلاحا آزاد که منظور همان تجارت در ابعاد کوچک است ما را به این نتیجه می رساند که خانواده های امروزی این مشاغل را به دور از امنیت و جایگاه اجتماعی مناسب می دانند و بیشتر کارهای دولتی و اداری را می پسندند.



تعریف جوانان از شغل مناسب، یک فاجعه است ملک پور

به گفته دولتمردان ساختن فرصتهای شغلی به معنای ساختن میز و اداره نیست پس چگونه با این فرهنگ موجود در جامعه می توان این جوانان را راضی کرد که مشاغلی به جز اداری و دولتی بپذیرند و با رضایت خاطر و انگیزه در ساختن میهن خود و برطرف کردن بخشهای مختلف نیازهای جامعه مفید واقع شوند.

لذا می توان نتیجه گرفت رضایت شغلی عامل بسیار مهمی است که باید در توسعه جامعه مورد توجه دقیق قرار گیرد و برخورد سهل انگارانه و شتابزده با اشتغال تبعات بسیار بدی در زیر بنای جامعه نسل آینده ایران خواهد داشت.

به طور قطع نحوه معرفی مشاغل در جامعه و احقاق جایگاه واقعی شغلهای از شکل افتاده در فرهنگ امروز، تاثیر مستقیمی در نوع احساس و رضایت فرد نسبت به آن مشاغل دارد که از ابزارآلات موثر رسیدن به این مهم آموزش و پرورش، دانشگاه ها و رسانه ها هستند.

تعریف جوانان از شغل مناسب، یک فاجعه است

یکی از اساتید دانشگاه در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعریف جوانان از شغل مناسب، یک فاجعه است و با وجود فرصتهای بی شمار شغلی در تجارت، صنایع، بنادر، شیلات، کشاورزی، دامداری، نفت و گاز بسیاری از جوانان به علت همین تعریف و فرهنگ اشتباه هنوز بیکار هستند.

میلاد ملک پور اضافه کرد: دیدگاه جوان ایرانی امروز در خصوص کار مناسب، محدود به مشاغل دولتی و پشت میز نشینی شده و این دیدگاه کاملا اشتباه تبدیل به یک فرهنگ شده است.

وی گفت: جوان امروز در حین و پس از اتمام تحصیل، خود را در یک جایگاه و شغل دولتی و پشت یک میز تصور می کند و این موضوع را به عنوان یکی از اهداف و ملاکهای اصلی خود برای ورود به دانشگاه قرار می دهد.



فرهنگ استقلال اقتصادی و مشاغل مناسب اسلامی می بایست در کتب درسی و توسط معلمان از مقاطع پائین تحصیلی جا افتاده شود و یکی از پایه های فرهنگی آموزش باشد. ملک پور

این استاد دانشگاه دیدگاه شغل پشت میز نشینی را موجب از دست رفتن خلاقیتها و استعدادهای نوآورانه در جامعه کاری و اقتصادی عنوان کرد و ابراز داشت: اگر از سر ناچاری جوانان به شغلی گمارده شوند مسلما انگیزه لازم را برای به کار بستن تمام توان و خلاقیتهای خود ندارند.

ملک پور ادامه داد: از طرف دیگر مسلما ظرفیت دستگاه های دولتی برای جذب نیروی انسانی محدود است و باید معترف بود که هر چه دولت کوچکتر باشد چابکتر و بهتر می تواند امورات خود را به سرانجام برساند.

وی به تعهد ایجاد دو میلیون فرصت شغلی در کشور توسط دولت اشاره کرد و گفت: اگر دولت در تولید فرصتهای اشتغال حتی به چندین برابر تعهد خود نیز برسد با وجود تعاریف اشتباه از شغل مناسب، بازهم جوانان بیکار بسیاری را خواهیم داشت.

وی به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت مبلغی ماهیانه به مردم اشاره کرد و یادآور شد: ممکن است درآمد دریافتی یک شخص از محل کمکهای بلاعوض دولتی دقیقا معادل و مساوی درآمد ناشی از اشتغال باشد و این موضوع نظام سیاست‌گذاری را در معرض این اشتباه قرار دهد که پس می‌توان نارسائی‌های سیستم در زمینه خلق فرصت‌های شغلی مولد را از طریق رویکردهای اعانه‌ای سامان داد ولی توجه ویژه دولت نهم و دهم به موضوع اشتغال جوانان و حرکت در این مسیر نشان داد که تصمیم گیران دولت کاملا آگاه به اهمیت بحث اشتغال در توسعه و آبادانی ملی فرای تامین نان افراد هستند.

استاد دانشگاه جامع علمی کاربردی بندرلنگه عنوان کرد: اگر در کنار ایجاد فرصتهای شغلی، بسترهای مورد نیاز فرهنگی نیز فراهم شود به سرعت آثار خود را در نرخ رشد اقتصادی نشان می دهد.

وی با بیان اینکه تغییر فرهنگ یک چیز دستوری نیست، افزود: بعضی مسائل فرهنگی شامل تمام ایده ائولوژی و جهان بینی آدمها می شود و بسیار عمیق است.

ملک پور ادامه داد: تغییر فرهنگ کاری بسیار بزرگی است و به این راحتی مردم فرهنگشان عوض نمی شود، این به حدی سنگین است که به هیچ وجه نمی توان آن را بر دوش یک یا چند مدیر انداخت.



اگر دولت در تولید فرصت های اشتغال حتی به چندین برابر تعهد خود نیز برسد با وجود تعاریف اشتباه از شغل مناسب، بازهم جوانان بیکار بسیاری را خواهیم داشت.

این استاد دانشگاه به برگزاری همایشها، جشنواره ها و تبلیغات پرهزینه فرهنگی در زمینه های مختلف اشاره و تصریح کرد: سیستم آموزش و پرورش و رسانه ها مهمترین عوامل تاثیرگذاری بر فرهنگ هستند و استفاده از معلمان و اساتید یکی از موثرترین و کم هزینه ترین کارهای ممکن برای تغییر فرهنگ است.

وی اضافه کرد: فرهنگ استقلال اقتصادی و مشاغل مناسب اسلامی باید در کتب درسی و توسط معلمان از مقاطع پائین تحصیلی جا افتاده شود و یکی از پایه های فرهنگی آموزش باشد.

به گفته وی طرز تفکر افراد از سنین کم شکل می گیرد و یک دانش آموز سخن معلم و استاد خود را به مانند یک اصل و اساس در ذهن خود جای می دهد که در گذر زمان تبدیل به اخلاق و فرهنگ می شود.

وی حلقه مفقوده بین متقاضی و شغلهای ایجاد شده را عدم داشتن مهارت کافی برای کار مورد نظر دانست و گفت: نگاه دانشگاه ها در تحول فرهنگ کار باید به سمت مشتری محوری و نیاز بازار برود.

ملک پور افزود: برای تمامی نیازها در ابعاد تقسیم شده یک شهر باید رشته دانشگاهی ایجاد و در کنار آن برای استقبال جوانان فرهنگ سازی لازم انجام شود.

این مدرس دانشگاه علمی کاربردی تاکید کرد: دانشگاه باید خروجی افرادی باشد که یک پایگاه سازماندهی شده برای مدیریت اقتصاد فردی، خانواده و جامعه را در ذهن داشته و تخصص اجرایی کردن این ذهنیت را نیز دارا باشند.

وی عنوان کرد: دولت نیز باید بستر های لازم را فراهم کند که ایجاد فرصتهای شغلی را می توان در همین راستا دانست.

وی هشدار داد: البته اگر فرهنگ سازیهای لازم در جامعه برای بازگرداندن جایگاه برخی مشاغل به موقع انجام نشود پیامدهای جدی برای ما به همراه خواهد داشت که من فکر می‌کنم بسیاری از زحمات در تولید فرصتهای شغلی را بهدر داده و معکوس عمل می کند.