ایستگاه آتش نشانی منطقه سه شهر قرچک در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه خدمات عمرانی شهرداری منطقه سه قرچک طی ماههای مهر و آبان سال جاری، فعالیتهای زیادی از جمله تعویض جداول شکسته منطقه و شروع به کار پیمانکار از خیابان 30 متری فرهنگیان و لکه گیری آسفالت کوچه ها و معابر شهرک گلها را انجام داده است.

احداث چهار پارک محله ای جدید

همچنین لکه گیری آسفالت پیاده رو خیابان اصلی از ابتدای 24 متری زیباشهر تا میدان امام خمینی(ره)، لکه گیری آسفالت شهرک خانه کارگر و احداث چهار پارک محله ای جدید در انتهای خیابان 20 متری کارگر، شهرک گلها، کوچه میلاد سه و جنب کتابخانه جنب خیابان 30 متری خانه کارگر از دیگر اقداما ت این حوزه عمرانی است.

روزانه 200 تن زباله از منطقه سه قرچک جمع آوری می شود

همچنین واحد خدمات شهری منطقه سه شهر قرچک از ماههای مهر و آبان تاکنون، روزانه 200 تن زباله از سطح این منطقه جمع آوری می کند.

لایروبی خیابانهای اصلی و فرعی 100 مترمکعب، لایروبی کوچه های فرعی 50 مترمکعب، تسطیح زمین خالی توسط مالکین 60 هزار مترمربع، شستشوی سطلهای مکانیزه دو هزار و 400 عدد، شستشوی جداول اصلی و فرعی 252 هزار متر طول و جمع آوری نخاله های سطح شهر 240 تن از دیگر اقدامات واحد خدمات شهری شهرداری منطقه سه قرچک محسوب می شود.