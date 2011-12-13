توسعه ورزش کردستان نیازمند عزم همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه دوشنبه در سومین گردهمایی هیئتهای ورزشی استان کردستان اظهار داشت: توسعه زیرساختهای ورزشی در کردستان نیازمند عزم همگانی مردم و مسئولان اجرایی استان است و باید در راستای این مهم از تمامی ظرفیتهای کردستان بهره برداری شود.

وی افزود: برای رسیدن به تندرستی در جامعه و ارتقای سطح سلامتی مردم باید با استفاده از همه توانمندیهای دستگاه های اجرایی فرهنگ سلامت و تندرستی را ترویج دهیم و این فرهنگ سازی تنها با توسعه و ارتقای جایگاه ورزش همگانی و حرفه ای در سطح استان امکان پذیر است.

استاندار کردستان ورزش را یکی از مهمترین عوامل سالم سازی روح و روان جامعه برشمرد و خواستار تامین زمین و فضاهای مورد نیاز ورزشی برای جذب و جلب مشارکت جوانان و نوجوانان در این بخش شد.

شهبازی افزایش سرانه ورزشی استان را یکی از نیازهای ضروری دانست و گفت: مسئولان باید با جدیت و تلاش بیشتر و در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر توسعه ورزش قهرمانی در کردستان نسبت به ایجاد و افزایش سرانه ورزشی در این استان برنامه ریزی کنند.

وی یاد آور شد: اساس مدیریت استان تلاش مضاعف برای رشد و توسعه همه جانبه کردستان است که این مهم باید به عنوان وظیفه همگانی در بین مسئولان و آحاد مردم نهادینه شود.

استاندار کردستان افزود: با توجه به اقدامات انجام گرفته انتظار می رود که در سالهای آینده ورزش استان با رشد چشمگیری رو به رو شود و ما نیز به عنوان خدمتگذار مردم بتوانیم از تمامی ظرفیت های موجود در راستای توسعه این بخش استفاده کنیم.

این گردهمایی با حضور استاندار کردستان، مدیر کل تربیت بدنی و هیئتهای ورزشی استان برگزار شد.