سرنوشت مبهم اشعار کردی احمد عزیزی

زینب عزیزی خواهر این شاعر درباره وضعیت انتشار آثار او به خبرنگار مهر گفت: در این مدت که احمد در بستر بیماری بوده، یک کتابش که عمدتاً شامل اشعار چاپ شده در روزنامه‌ها بود، با حمایت وزارت ارشاد چاپ شد. مجموعه «کفش‌های مکاشفه» هم در این مدت تجدید چاپ شد.

وی افزود: ولی اشعار کردی احمد عزیزی همچنان سرنوشت مبهمی دارند و من نمی‌دانم دست چه ناشری هستند چون احمد پیش از اینکه به بیماری مبتلا شود، این اشعار را به یک چاپخانه داده بود و گویا زیر چاپ بوده‌اند ولی کسی از ما و همچنین دوستان او نمی‌دانیم این مجموعه دست چه کسی است.

به گفته خواهر احمد عزیزی تعداد اشعار کردی او زیاد است و شعرهای اخیر در سه مجموعه با عناوین «آوای اورامان»، «شون میلکان» و «میل سرمه‌دان» که هر کدام بالغ بر 500 صفحه بوده‌اند، برای چاپ تحویل یک ناشر شده است؛ ناشری که گویا برای همه غیر از احمد عزیزی ناشناس است.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت احمد عزیزی گفت: خوشبختانه حال عمومی احمد به نسبت قبل بهبود یافته و مدتی است که به طور طبیعی و از راه دهان تغذیه می‌کند. وقتی احمد می‌تواند مزه غذاها را از هم تشخیص بدهد، این نشانه بهبود سطح هوشیاری اوست.

زینب عزیزی با ذکر مثالی در توضیح بهبودی محسوس سطح هوشیاری این شاعر افزود: یکی از آشنایان اخیراً به عیادت احمد آمده بود. من به احمد می‌گفتم که اگر مطالبی را که او می‌گوید، به یاد می‌‌آورد، چشم‌هایش را ببندد و احمد بلافاصله این کار را کرد.

خواهر احمد عزیزی همچنین درباره احتمال اعزام او به خارج از کشور برای ادامه معالجه و انجام سه عمل جراحی پی در پی روی گلویش گفت: نظر پزشکان متخصص بر این است که ابتدا باید سطح هوشیاری او به حد انسان‌های طبیعی برسد تا تحت عمل قرار گیرد. احمد در حال طی کردن این روند است، اما هنوز تا حد مطلوب فاصله دارد.

وی همچنین درباره مسائل مربوط به هزینه‌های درمانی احمد عزیزی تاکید کرد: با توجه به اینکه احمد کارمند صدا و سیما است، از بیمه مربوط به این سازمان استفاده می‌کند و خوشبختانه مشکلی از بابت هزینه‌های درمانی ندارد.

احمد عزیزی بیش از سه سال است که به دلیل عارضه ریوی در وضعیت خاص پزشکی به سر می‌برد و هم‌اکنون در بخش ICU بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان کرمانشاه بستری است. کفش‌های مکاشفه، شرجی آواز، باغ تناسخ، ترجمه زخم، باران پروانه، رودخانه رویا، ملکوت تکلم و سیل گل سرخ از مهم‌ترین تالیفات این شاعر کرمانشاهی است.